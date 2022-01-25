Про це повідомляє ВВС News Україна.
Серед банкірів та інвесторів впевнені, що причиною знецінення гривні є реакція учасників ринку на загрозу вторгнення РФ в Україну. Щонайменше з листопада курс почав падати, коли з’явилися перші новини про зростання напруги на кордоні між державами.
“Бачимо велику стурбованість, в першу чергу, іноземних інвесторів з приводу ситуації біля українського кордону. Ми бачимо великий відтік капіталу з міжнародних облігацій України. Іноземці протягом останніх двох тижнів також активно продають облігації внутрішньої державної позики, які торгуються в гривні. Вони міняють цю гривню на долари і створюють додатковий тиск на курс”, – пояснив керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій.
Такої ж думки інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він вважає, що причина падіння гривні “проста та однозначна” – російський президент Володимир Путін.
“Якщо Путін та Ко і надалі накручуватимуть рівень агресії, тиск продовжиться. Якщо підуть на деескалацію – зупиниться і курс гривні”, – вважає Фурса.
Окрім загрози вторгнення фахівці виділяють сезонне погіршення торговельного балансу. Тобто попит на експорт товарів та послуг з України стає нижчим, ніж на імпорт. Як приклад, надходження від зернових експортерів у січні цього року ще менші, ніж того.
Глибша причина здорожчання долара – рішення США “згорнути” програму стимулювання економіки на час пандемії, щоб загасити рекордно високу інфляцію. А це вмотивувало бізнес переходити на “твердішу” валюту.
- Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала виділити для України екстрені кредити і гранти, аби держава змогла задовольнити свої потреби у фінансуванні на тлі російської агресії.
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