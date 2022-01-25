За останні 2 тижні національна валюта почала різко знецінюватися. Вартість долара тепер становить майже 29 гривень, а євро понад 32. Нацбанк намагається "контролювати ситуацію" доларовими інвестиціями, проте фахівці переконані, що проблема куди глобальніше.

Про це повідомляє ВВС News Україна.

Серед банкірів та інвесторів впевнені, що причиною знецінення гривні є реакція учасників ринку на загрозу вторгнення РФ в Україну. Щонайменше з листопада курс почав падати, коли з’явилися перші новини про зростання напруги на кордоні між державами.

“Бачимо велику стурбованість, в першу чергу, іноземних інвесторів з приводу ситуації біля українського кордону. Ми бачимо великий відтік капіталу з міжнародних облігацій України. Іноземці протягом останніх двох тижнів також активно продають облігації внутрішньої державної позики, які торгуються в гривні. Вони міняють цю гривню на долари і створюють додатковий тиск на курс”, – пояснив керівник аналітичного департаменту інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій.

Такої ж думки інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він вважає, що причина падіння гривні “проста та однозначна” – російський президент Володимир Путін.

“Якщо Путін та Ко і надалі накручуватимуть рівень агресії, тиск продовжиться. Якщо підуть на деескалацію – зупиниться і курс гривні”, – вважає Фурса.

Окрім загрози вторгнення фахівці виділяють сезонне погіршення торговельного балансу. Тобто попит на експорт товарів та послуг з України стає нижчим, ніж на імпорт. Як приклад, надходження від зернових експортерів у січні цього року ще менші, ніж того.

Глибша причина здорожчання долара – рішення США “згорнути” програму стимулювання економіки на час пандемії, щоб загасити рекордно високу інфляцію. А це вмотивувало бізнес переходити на “твердішу” валюту.