Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала виділити для України екстрені кредити і гранти, аби держава змогла задовольнити свої потреби у фінансуванні на тлі російської агресії.

Про це йдеться у заяві глави Єврокомісії.

Фон дер Ляєн сподівається, що Європейська Рада та Європарламент “якомога швидше” ухвалять це рішення, щоб Україна змогла отримати перший транш розміром 600 мільярдів євро. Також посадовиця націлена й надалі допомагати Україні, оскільки має власний інвестиційний план для Києва.

“Дозвольте мені ще раз прояснити: Україна — вільна та суверенна країна. Вона робить свій вибір. ЄС і надалі стоятиме на її боці”, — зазначила очільниця Єврокомісії.

Президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у соцмережах подякували голові Єврокомісії за її намір допомогти.

“Вдячний за своєчасне рішення ЄС надати Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Сильна Україна є ключем до європейської безпеки. ЄС вкотре демонструє тверду підтримку України”, – написав Зеленський у Twitter.

Варто зазначити, що з 2014 року країни Європейського Союзу та їхні фінансові інститути виділили Україні понад 17 мільярдів євро грантів та кредитів.