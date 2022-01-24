Про це йдеться у заяві глави Єврокомісії.
Фон дер Ляєн сподівається, що Європейська Рада та Європарламент “якомога швидше” ухвалять це рішення, щоб Україна змогла отримати перший транш розміром 600 мільярдів євро. Також посадовиця націлена й надалі допомагати Україні, оскільки має власний інвестиційний план для Києва.
“Дозвольте мені ще раз прояснити: Україна — вільна та суверенна країна. Вона робить свій вибір. ЄС і надалі стоятиме на її боці”, — зазначила очільниця Єврокомісії.
Президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у соцмережах подякували голові Єврокомісії за її намір допомогти.
“Вдячний за своєчасне рішення ЄС надати Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Сильна Україна є ключем до європейської безпеки. ЄС вкотре демонструє тверду підтримку України”, – написав Зеленський у Twitter.
Варто зазначити, що з 2014 року країни Європейського Союзу та їхні фінансові інститути виділили Україні понад 17 мільярдів євро грантів та кредитів.
- Нагадаємо, Канада активно розглядає можливість відправлення Україні партії стрілецької зброї, оскільки країна стикається з тим, що прем’єр-міністр Джастін Трюдо назвав “агресивною” спробою Росії дестабілізувати її.
- 22 січня до України надійшла перша частина військової допомоги від США. Цей вантаж містить близько 90 тонн летальної зброї.
- Також в Адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена планують реалізувати додаткові варіанти допомоги Україні, аби збільшити втрати Путіна у разі нападу на Україну.
- Відомо, що Сполучені Штати Америки мають намір передати Україні гелікоптери Мі-17 для підтримки обороноздатності української армії.