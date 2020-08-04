У штаті Огайо агенти Федерального бюро розслідувань США провели обшуки в офісах компанії, пов'язаної з українським олігархом Ігорем Коломойським.

Про це повідомляють місцеве видання cleveland.com та Fox News.

Вранці 4 серпня агенти ФБР провели обшуки в офісах компанії Optima Management Group в хмарочосі One Cleveland Center на східній 9-й вулиці в Клівленді, штат Огайо.

Джерела Fox News повідомляють, що обшуки пов’язані з розслідуванням справи про відмивання грошей і фінансове шахрайство.

Як зазначено на сайті Optima Management Group, конгломерат є одним з найбільших орендодавців міста. В цей час компанія має у власності 55 будівель, зокрема — готель Westin. Однак ЗМІ відзначають, що раніше компанія була більшою і володіла ще кількома об’єктами, як бізнес-центр AECOM і будівля Huntington Bank.

Сleveland.com зазначає, що Optima пов’язана з українським олігархом Ігорем Коломойським.

“Влада Клівленда проводять широкомасштабне розслідування за участю українського олігарха Ігоря Коломойського, яке триває вже доволі давно. Коломойський є керівником великої української бізнес-компанії Privat Group, і керівником компанії, яка також входить до складу Optima”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у 2019 році “Приватбанк” у своєму позові про відшкодування збитків, отриманих в результаті протиправних дій колишніх власників — Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова — розкрив десятки активів олігархів в Сполучених Штатах Америки, куплених для “відмивання” грошей. Йшлося про феросплавні та металургійні заводи, комерційну нерухомість, готелі. Зокрема, було згадано і компанію Optima Ventures, що входить до складу Optima Management Group.