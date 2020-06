Про це йдеться в розслідуванні журналістів програми “Схеми: корупція в деталях”.

“Центренерго” є єдиною в Україні державною енергогенеруючою компанією. До її складу входять три теплові електростанції: Зміївська, Трипільська та Вуглегірська. Компанію намагалися приватизувати кілька разів, але безуспішно.

Як говориться в розслідуванні, фірми, пов’язані з Ігорем Коломойським, протягом щонайменше півроку продавали підприємству сировину – вугілля і газ – за цінами, що часто перевищували ринкові.

Так, влітку 2019 року держкомпанію очолив Володимир Потапенко, якого Коломойський назвав “зрозумілою” для нього людиною. Згідно з розслідуванням, з приходом нового менеджменту в “Центренерго”, держкомпанія отримала нових постачальників вугілля.

Зокрема, з жовтня 2019 року одним із найбільших постачальників сировини стало ПрАТ “Синтез Ойл”. Раніше ця компанія не була помічена в продажу вугілля підприємству.

“Синтез Ойл” – одеська компанія, яка спеціалізується на перевалці і транспортуванні нафти (знайомому для Коломойського бізнесі, яким він займається багато років). Записана вона на чотири кіпрські компанії (Prescona Management Ltd, Portial Trading Ltd, Clanton Consulting Ltd, Inofos Management Ltd) і входить до складу Одеського перевалочного комплексу, контрольованого групою “Приват” на чолі з Ігорем Коломойським.

Три з чотирьох кіпрських фірм (Portial Trading Ltd, Clanton Consulting Ltd і Inofos Management Ltd) раніше фігурували в реєстрі фінансово-промислових груп і юридичних осіб Державної податкової служби України як компанії-нерезиденти бізнес-групи Коломойського і його бізнес-партнера Геннадія Боголюбова.

Співзасновниками Portial Trading Ltd виступають фірми Visic Investments Ltd і Marigold Trust Asset Management. Вони фігурували в списку компаній Коломойського і Боголюбова в позові “ПриватБанку”, поданому в США.

Як наголошується в розслідуванні, саме на компанію “Синтез Ойл” був зареєстрований Volkswagen Multivan – автомобіль з охороною, яка супроводжувала Володимира Зеленського під час президентської кампанії на початку 2019 року.

За даними журналістів, за півроку роботи з “Центренерго” (з жовтня 2019 року по березень 2020 року) частка “Синтез Ойл” в постачаннях вугілля склала більш ніж 25 %. Тобто компанія поставила “Центренерго” кожну четверту тонну вугілля. Загальна сума контрактів перевищила 1,6 млрд гривень.

Ціни на вугілля від цього постачальника іноді відрізнялися від середньоринкових (були вищими на 20 %).

Ще одна фірма, пов’язана з Ігорем Коломойським, яка почала продавати вугілля “Центренерго” – ТОВ “Рекорд Систем”. Дана фірма зареєстрована за тією ж адресою, що і ТОВ “Нефтекс” (цим ТОВ володіє компанія “Ексімнафтопродукт”, яка також входить до складу Одеського перевалочного комплексу, контрольованого групою “Приват”).

Як і “Синтез Ойл”, фірма “Рекорд Систем” не була раніше помічена в поставках вугілля для “Центренерго” і почала працювати з держкомпанією також з жовтня 2019 року. За півроку роботи з “Центренерго” частка “Рекорд Систем” в постачаннях вугілля для держкомпанії склала більш ніж 34 % (або кожна третя тонна). Загальна сума контрактів перевищила 2,4 млрд гривень.

Ціни на поставки теж були значно вищими за ринкові: фірма іноді продавала вугілля держкомпанії з більш ніж 50 % націнкою.

Відтак, згідно з розслідування, за останній час дві компанії з орбіти Коломойського – “Синтез Ойл” і “Рекорд Систем” – продали “Центренерго” вугілля на суму понад 4 млрд гривень. Журналісти повідомляють із посиланням на дані митної служби, що частково – це вугілля, видобуте в Україні, в тому числі на державних шахтах, а частково – імпортоване з РФ.

Сам Ігор Коломойський у коментарі журналістам стверджував, що “не має стосунку” до цих компаній.

“Я не маю стосунку до діяльності компаній, в яких я є акціонером. Я не ухвалюю управлінські рішення. Я в компанії “Синтез Ойл” наче акціонер, але я в цьому не впевнений”, – заявив він.

Також Коломойський спростував свій зв’язок з “Рекорд Систем”.

У розслідуванні йдеться, що з січня 2020 року інший ресурс – газ – почала поставляти для “Центренерго” компанія ТОВ “Юнайтед Енерджі”. За цей період компанія поставила підприємству щонайменше 22,6 млн кубометрів газу на суму понад 103 млн грн. Ще 14 млн грн було сплачено цій компанії за бронювання потужностей.

Згідно з розслідуванням, ТОВ “Юнайтед Енерджі” продавало не ресурс власного видобутку, а газ компанії “Укрнафта”. Контрольний пакет акцій останньої належить державі, але більш ніж 42 % акцій контролюють структури, кінцевим бенефіціаром яких є, в тому числі, Ігор Коломойський.

Журналісти відзначають, що “Укрнафта” продавала “Юнайтед Енерджі” газ за ціною 3500-3900 грн за тисячу кубометрів. А “Юнайтед Енерджі” поставляла газ на “Центренерго” на 33-49 % дорожче – 5200 грн за тисячу кубометрів.

Журналісти також знайшли зв’язок “Юнайтед Енерджі” зі структурами Коломойського. Останній у коментарі “Схемам” заперечував свій зв’язок з компанією “Юнайтед Енерджі”.