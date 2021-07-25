Про це повідомляє НОК України.

В 1/4 фіналу Рейзлін переміг Мохамеда Ельсайєда з Єгипту – 15:13.

У півфіналі Рейзлін зіграє із французом Роменом Канноне. Початок поєдинку о 13:25 за Києвом.

Зазначимо, що сьогодні виступав український дзюдоїст Георгій Зантарая. Проте він не зможе поборотися за медалі на Олімпійських іграх, бо покинув турнір за підсумками другого раунду змагань.

Зантарая переміг у першому раунді іспанця Альберто Гайтеро Мартіна. Наступним суперником українця став дворазовий призер Євро Адріан Гомбоча. Зантарая на 03:21 хвилині дозволив словенцю виконати прийом ваза-арі, через що і зазнав поразки, повідомляє “Суспільне”.