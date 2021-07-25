Український фехтувальник Ігор Рейзлін пройшов до півфіналу індивідуального турніру шпажистів на Олімпіаді в Токіо.

Про це повідомляє НОК України.

В 1/4 фіналу Рейзлін переміг Мохамеда Ельсайєда з Єгипту – 15:13.

У півфіналі Рейзлін зіграє із французом Роменом Канноне. Початок поєдинку о 13:25 за Києвом.

🎌🤺🇺🇦Ігор Рейзлін – у півфіналі!!

Український шпажист виходить у півфінал Олімпійських ігор у Токіо!!! Там йому протистоятиме француз Роман Каннон. Початок поєдинку о 13.25. Вболіваємо!!!

💻Трансляція на телеканалі UA: Перший та сайті https://t.co/INxLymH6R6 pic.twitter.com/ISNk68anR4 — НОК України (@OlympicUA) July 25, 2021

Зазначимо, що сьогодні виступав український дзюдоїст Георгій Зантарая. Проте він не зможе поборотися за медалі на Олімпійських іграх, бо покинув турнір за підсумками другого раунду змагань.

Зантарая переміг у першому раунді іспанця Альберто Гайтеро Мартіна. Наступним суперником українця став дворазовий призер Євро Адріан Гомбоча. Зантарая на 03:21 хвилині дозволив словенцю виконати прийом ваза-арі, через що і зазнав поразки, повідомляє “Суспільне”.