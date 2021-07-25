Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід виборола бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо. Це її перша олімпійська нагорода.

Про це повідомляє “Суспільне”.

У коментарі спортсменка пояснила, чому закінчувала турнір зі сльозами на очах.

“Чи бронза на вагу золота? Ні. Ці сльози означають, що усе я своє дитинство та життя я мріяла про “золото”. Але краще бути з бронзовою медаллю, аніж без медалі”, – сказала дзюдоїстка.

Білодід пояснила, що була готова до змагань і фізично, і морально, проте не знає, чому поступилася японці.

“Не знаю, чому так сталося. Я була добре готова, як фізично, так і морально. Вважаю, вся сутичка йшла добре, я домінувала, але в якийсь момент… Не знаю, чому, я ще не передивлялася, ми з батьками передивимося і зрозуміємо, що трапилося”, – сказала українська спортсменка.

На своїй сторінці у Facebook Дар’я написала, що присвячує свою медаль мамі з татом.

“Єдине, що змотивувати мене, це останні мамині слова перед виходом на татамі: “Виграй цю медаль заради мене”. І я це зробила, заради неї і тата. Тому що вони заслужили цю медаль і присвячую її я їм. Дякую вам, рідні!”

А ще Білодід зазначила, що хоче взяти “золото” на Олімпіаді-2024 в Парижі.