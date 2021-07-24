Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід принесла Україні першу, бронзову, медаль на Олімпійських іграх-2020 у Токіо. Ця нагорода є важливою ще й тому, що є першою в історії незалежної України у жіночому дзюдо.

#Букви розповідають про головні факти з біографії української спортсменки.

Дар’я Білодід народилася в Києві у 2000 році. Зараз їй 20 років.

Батьки спортсменки – теж українські дзюдоїсти Геннадій Білодід та Світлана Кузнєцова. Геннадій Білодід брав участь у XXIX літніх Олімпійських іграх у Пекіні (Китай) у 2008 році, де посів сьоме місце. Світлана Кузнєцова — українська тренерка із дзюдо та самбо, майстерка спорту.

Батьки Дар’ї Білодід і стали її тренерами.

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Раніше в інтерв’ю “5 каналу” спортсменка розповідала, що спочатку займалася художньою гімнастикою, а її батьки були проти того, аби вона була дзюдоїсткою.

“До дзюдо я займалася художньою гімнастикою. Мої батьки мріяли, щоб я була саме гімнасткою. Вони були проти дзюдо, бо самі дзюдоїсти, знають, що це таке і що це не дуже жіночний вид спорту. Коли я займалася художньою гімнастикою, мені було лише 3 роки, а на дзюдо я пішла у шість. Було видно, що мені дуже подобається. У мене дуже сильний характер, він ідеально підходить для дзюдо”, – зазначала Білодід.

Дар’я навчається в Інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка і вже отримала диплом бакалавра.

В інтерв’ю вона зізнавалася, що хоче стати спортивним журналістом.

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Кар’єра

Дар’я Білодід виступає у ваговій категорії до 48 кг.

Першу дорослу медаль на той момент 16-річна спортсменка завоювала в березні 2017 року на відкритому Континентальному кубку в Празі.

А вже у квітні 2017 року вона стала чемпіонкою Європи у ваговій категорії до 48 кг на чемпіонаті Європи з дзюдо у Варшаві, де у фіналі здолала росіянку Ірину Долгову.

У вересні 2018 року у віці 17 років і 11 місяців Білодід стала наймолодшою чемпіонкою світу серед дорослих. Вона побила попередній віковий рекорд, що належав японці Рійоко Тамурі, яка у 1993 році стала чемпіонкою світу, коли їй було 18 років і 1 місяць.

На наступному чемпіонаті світу в 2019 році Білодід знову завоювала золоту медаль і стала наймолодшою дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо.

Міжнародна федерація дзюдо визнала українську спортсменку найкращою дзюдоїсткою 2019/2020 років.

Варто зазначити, що в спортивному світі Білодід називають “українською Анакондою” (за стиль ведення боротьби під час поєдинків).

Минулого року вийшов документальний фільм про спортсменку, який так і називався: “Анаконда”.

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