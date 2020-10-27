Про це повідомили у ГУ Нацполіції в Сумській області.

Слідчі встановили, що частина місцевих жителів не були згодні на приєднання їх села до Попівської об’єднаної територіальної громади, і вирішили самостійно організувати голосування за депутатів та голову Соснівської сільради.

Для цього власними силами надрукували бюлетені та запрошення на вибори, а приміщенням під дільницю надав місцевий підприємець. В якості реквізитів “фейкової” дільниці організатори вказали номер офіційної ДВК 590211 та адресу фіктивної дільниці, в той час коли справжня ДВК працювала за іншою адресою. Тим самим вони ввели в оману більшу частину виборців, які в результаті так і не змогли реалізувати своє право вибору.

26 жовтня працівники слідчого управління ГУНП за погодженням з прокуратурою Сумської області оголосили голові фіктивної дільничної виборчої комісії підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.157 та ч.1 ст.353 КК України (перешкоджання здійсненню виборчого права, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та самовільне присвоєння владних повноважень).

Наразі досудове слідство триває, встановлюються організатори незаконних виборів та їх співучасники.