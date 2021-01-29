Про це повідомляє агентство Reuters.

Як відомо, GameStop – американська роздрібна мережа з продажу ігрових приставок, комп’ютерних ігор та ігрових аксесуарів.

Цього тижня компанія GameStop опинилася в епіцентрі “битви” між професіоналами-біржовиками з Волл-стріт та інвесторами-любителями.

Інвестори-любителі, використовуючи для координації своїх дій соцмережі, зокрема, платформу Reddit, кинули виклик хедж-фондам (котрі вирішили заробити на падінні акцій компанії).

Останнім часом через конкуренцію з онлайн-торгівлею продажі GameStop постійно падали разом із котируваннями акцій компанії.

На цьому хотіли заробити хедж-фонди з Волл-стріт через механізм “коротких продажів” (або shorting). Суть механізму полягає в тому, що хедж-фонд позичає акції компаній в інших інвесторів і продає ці акції, розраховуючи викупити їх назад за нижчою ціною (і заробити на падінні котирувань).

У відповідь інвестори-любителі об’єдналися і почали масово скуповувати акції GameStop, щоб створити протилежний ефект – їх подорожчання.

У результаті вартість акцій GameStop злетіла в рази, а хедж-фонди зазнали величезних втрат.

Під прицілом інвесторів-любителів опинилися й інші компанії, зокрема Blackberry і AMC.

Однак, як зазначає Reuters, є і ті, хто зумів у цій ситуації заробити. Так, могли отримати прибуток великі керуючі активами з Волл-стріт, які виграли як від зростання вартості своїх пакетів акцій, так і від надання своїх паперів для відкриття “коротких продажів”.

За словами Ларрі Гарріса, колишнього головного економіста Комісії з цінних паперів і бірж США, багато інвесторів ще не зафіксували свій прибуток від продажу акцій. Деякі брокери згодом можуть зіткнутися з розчарованими роздрібними покупцями, які занадто пізно придбали акції.

При цьому довгострокові інвестори, які вже володіли акціями GameStop, непогано заробили.

Істотне подорожчання акцій GameStop могло забезпечити прибуток деяким фондам: наприклад, Fidelity Low-Priced Stock Fund. Згідно з останньою інформацією, оприлюдненою Reuters, фонд володів 2 млн акцій GameStop на суму близько $1 млрд при піковій ціні на них в $482,95. На початку січня цей пакет акцій оцінювався приблизно в $33 млн.

У фонді не стали коментувати Reuters, чи можуть вони продати акції зараз.

Як зазначає агентство, великі керуючі активами могли отримати вигоду від надання своїх акцій продавцям для “коротких продажів”.

Reuters із посиланням на DataLend пише, що така діяльність принесла в 2020 році виторг у розмірі 7,66 млрд доларів у всьому світі.

За словами Сема Пірсона, аналітика з кредитування цінних паперів IHS Markit, у міру того, як ціна GameStop зростала, підвищувалася і вартість запозичення акцій компанії (частково тому, що через збільшення обсягів торгів акції було складніше знайти).

Брокери і маркет-мейкери, такі як Charles Schwab і Citadel Securities LLC, також виграли від ситуації за рахунок сильного зростання торгових оборотів. Обсяг торгів на біржах США в четвер склав 19,58 млрд акцій в порівнянні із середнім показником в 14,86 млрд за останні 20 торгових днів.

Представники Schwab та Citadel не стали коментувати агентству питання про вплив торгів на бізнес.