Почесний патріарх Православної церкви України Філарет вимагає від Вселенського патріарха Варфоломія повернути оригінал постанови помісного собору від 15 грудня 2018 року про ліквідацію УПЦ-КП.

Про це повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.

Уточнюється, що на прес-конференції в понеділок, 20 січня 2020 року, Філарет заявив, що ліквідувати Київський патріархат вимагав саме Константинопольський патріарх Варфоломій.

“Ми пішли на це незаконне рішення, оскільки собор був не за приписом церковного статуту Київського патріархату. Але коли побачили, що ми стали залежними, то відкликали свої підписи під рішенням про ліквідацію Київського патріархату. І наразі ми вимагаємо від Вселенського патріарха Варфоломія, щоб він повернув нам оригінал цього собору”, – заявив він.

За словами Філарета, оригінал постанови собору Київського патріархату повинен знаходитися не в канцелярії Константинопольського патріархату.

“А ось собор, який було скликано того самого 15 грудня, але вже не у Теплій Софії, а у Софії Київській, то був собор не Київського патріархату, а собор Грецької церкви, яка стала частиною Константинопольського патріархату. Ті рішення та оригінал собору має право мати Вселенський патріарх”, – додав Філарет.

Нагадаємо, 14 грудня на соборі Православної церкви України предстоятель Епіфаній оголосив про юридичну ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) і Української автокефальної православної церкви (УАПЦ).

Православна церква України раніше застерегла почесного патріарха Філарета від проведення “собору Київського патріархату” та попередила, що участь у такому заході означатиме розкол і загрожує відлученням від ПЦУ.

11 червня почесний патріарх Православної церкви Філарет заявив, що скличе “помісний собор” Київського патріархату на 20 червня, щоб заявити про невизнання Томосу Вселенського патріарха. Патріарх Філарет також заявив, що не визнає Томос Вселенського патріарха, який “нав’язав церкві лише нову залежність”.