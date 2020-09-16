Про це повідомляється на його сторінці у Facebook.
“Патріарх Філарет отримав негативний результат тесту на COVID-19, який свідчить про те, що коронавірус подолано.
Його Святість почуває себе добре, виписаний з лікарні й перебуває у своїй резиденції в Київській Патріархії”, – йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що найближчим часом Філарет повернеться до богослужінь.
- Раніше повідомлялося, що у почесного патріарха Філарета тест показав позитивний результат на коронавірус COVID-19.
- Пізніше йому діагностували запалення легень.