Про це повідомляється на його сторінці у Facebook.

“Патріарх Філарет отримав негативний результат тесту на COVID-19, який свідчить про те, що коронавірус подолано.

Його Святість почуває себе добре, виписаний з лікарні й перебуває у своїй резиденції в Київській Патріархії”, – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що найближчим часом Філарет повернеться до богослужінь.