Про це поінформували в пресслужбі “УПЦ КП”.

Зараз 91-річний священнослужитель знаходиться в лікарні. Стан його здоров’я задовільний.

“Повідомляємо, що у Святійшого патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета, під час планового тестування, виявлено позитивний результат на COVID-19. Наразі святійший владика проходить курс лікування у лікарні. Стан здоров’я патріарха задовільний. Просимо святих молитов за здоров’я і одужання патріарха Філарета”, – йдеться в повідомленні.

Варто зазначити, що в березні цього року патріарх Філарет прокоментував пандемію коронавірусу, яка охопила країни світу. Він висловив думку, що причиною цього є, серед іншого, одностатеві шлюби. Філарет зазначав, що пандемія – це кара Божа за гріхи людства.

“Причина коронавірусу – це гріховність людства. Відкрито не захищають добро, а захищають зло. Зло поширюється. Я маю на увазі, перш за все, одностатеві шлюби. Це причина коронавірусу і не тільки це. Дітей вчать обирати собі стать. Хіба це добро?! Це зло. За це зло Бог спалив Содом і Гоморру. І на цьому місці донині розташоване Мертве море”, – сказав тоді Філарет.

У відповідь на це громадська ЛГБТ-організація подала проти патріарха позов до суду.