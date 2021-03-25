Одним із організаторів акцій на підтримку Сергія Стерненка та Андрія Антоненка, співзасновник руху "Гонор" Сергій Філімонов заявив, що будуть проводитися нові креативні мітинги у підтримку політв'язнів.

Про це це Філімонов сказав у коментарі #Буквам.

За його словами, є дуже багато варіантів проведення мітингів.

“Скажімо, якщо Сергій вийде на волю, а президент скаже, що він за справедливість і зробить все, щоб всякі Портнови не втручались в ці судові справи – я вам гарантую, що все буде спокійно. Люди може навіть подякують. Якщо це свавілля буде продовжуватися, якщо далі будуть з’являтися політв’язні, то щонайменше це знову може вилитися у дискусію на стінах, лох президент чи ні”, – сказав

23 березня Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжні заходи ветеранові АТО та музиканту Андрію Riffmaster Антоненку, дитячому хірургу Юлії Кузьменко та військовій медсестрі Яні Дугарь, яких звинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Запобіжні заходи було продовжено до 21 травня.

Що стосується Антоненка, то за словами Сергія Філімонова, на мітинги на підтримку музиканта та ветерана АТО люди ходили.

“До Генпрокуратури на початку березня вийшло більше 10 тис. осіб. Ніхто не відреагував. Думаю, треба бути креативними, треба продовжувати боротися. Сподіваюся, що ми Антоненка “відіб’ємо” рано чи пізно. Тим паче, поки Андрій сидить в СІЗО, реальні убивці на волі. І вони можуть ходити на тих же вулицях, що і ми”, – зазначив Філімонов.

Андрій Антоненко (Riffmaster) перебуває під вартою понад рік — з 14 грудня 2019. Він є єдиним фігурантом “справи Шеремета”, якому запобіжний захід не було пом’якшено за цей час. В лютому він написав листа, у якому розповів, що побоюється за своє життя.