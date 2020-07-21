#Букви знайшли цю книгу і публікують деякі витримки з неї.
Так, на початку книги є зображення Ісуса Христа в ланцюгах.
Далі кілька сторінок присвячені філософським висловлюванням відомих людей, а також цитати з Біблії:
“Где нет закона, нет и преступления”. (Ап. Павло Римл., 4, 15)
“… хотим побить Тебя камнями за то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом”. (Ін. 10:30-33)
“Если для насилия есть достаточно времени, оно становится властью”. (Еліас Канетті)
“Иногда власть сама беззаконна. В таком случае действие, называемое преступлением, делает честь тому, кто его совершил”. (Нільс Крісті)
Максим Плохой переказує свою біографію.
У 17 років він став ватажком банди. Два місяці сидів у СІЗО. У 18 років Максим на шість років потрапив до в’язниці. Термін відсидів повністю.
Батьки Максима Плохого з “глухих сіл Західної України”. Батько з багатодітної сім’ї, але це не завадило йому стати доцентом політеху і винахідником СРСР. Мама все життя пропрацювала в школах учителем російської мови та літератури.
У 11-му класі хлопця затримали на базарі з обрізом мисливської рушниці та нунчаками. Завели кримінальну справу, але завдяки зв’язкам батька його зам’яли. Батько прилаштував сина в інститут, але хлопець через кілька місяців звідти пішов і поїхав до Одеси за пригодами.
Повернувшись через два місяці, вирішив піти в монастир і для цього вступив до духовної семінарії. Там Максим Плохой ще більше утвердився в бажанні піти в монастир, але потім сталося прозріння: “Я побачив облудність церкви і її служителів. Релігія, церква, яка не сприяє людині пізнати себе, а лише мзду бере за своє посередництво між людиною і Богом”.
Поганий відбував покарання за бандитизм в колонії – будівлі колишнього монастиря бернардинів.
Він підкреслює, що є противником вбивств, невиправданої жорстокості, згвалтувань, насильства над дітьми, людьми похилого віку.
Відбуваючи покарання в колонії у Максима народився син.
Цитати з книги
“Більшість людей живуть на відстані з самими собою, лише так вони можуть переносити себе. Назва цієї відстані – страх. Так і проживають життя і вмирають, залишаючись собі чужими. Живеться таким набагато легше, ніж тим, хто пізнає себе. Але ця легкість перетворює в нікчемність”.
“Моя небезпека була оцінена суддею у вісім з половиною років позбавлення волі. Перебуваючи п’ятий рік в камері, хочу сказати вам, що свободи мене не позбавили … Свобода – це те, що у тебе всередині”, – пише автор.
“Щаслива мати, що годує грудьми дитину, – найвеличніше і захоплююче видовище!”
“В’язниця – не найстрашніше. Переживання людиною почуття безглуздості свого життя – це пекло”.
“В’язниця сприяє любові; розлучені насильно починають любити ще більше”.
“Мене 15 років виправляють, але я не виправився, а скоріше навпаки – я ще більше став тим, ким я є. Чому? Тому, що я справляюся з самим собою і тому не виправляюся іншими. Тому, що я не продаю себе страхом. мене можна вбити, але це не виправить. Я – це завжди я, бо – я можу. Я можу, тому що є лише одне, чого я не можу – же не бути Злочинцем. Я можу, тому що вирішую все сам і живу по-своєму. Я можу, тому що я Один. І я не боюся. Злочинець – це глибина і не може не бути ним той, у кого вона є. Обличчя Бога – в дзеркалі …”
Книга “Философия преступника” була опублікована в 2014 році, в ній 560 ст. Тираж 400 примірників. Мова – російська.
В кінці книги Максим Плохой підкреслив, що в’язниця для нього стала не місцем ув’язнення, а місцем звільнення.
- 21 липня у центрі Луцька озброєний чоловік захопив автобус із заручниками. За даними поліції, в автобусі знаходиться близько 20 заручників. Зловмисник має при собі зброю і вибухівку.
- В області було введено оперативний план “Заручник”. Територію центру міста перекрили для забезпечення безпеки громадян.
- Як повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко у Facebook, чоловік сам подзвонив у поліцію о 09:25 з повідомленням про захоплення заручників і представився як Максим Плохой.