Чоловік, який повідомив в поліцію Луцька, про те, що він захопив автобус із заручниками, представився Максимом Плохим. У соціальних мережах він каже, що є автором книги "Философия преступника".

#Букви знайшли цю книгу і публікують деякі витримки з неї.

Так, на початку книги є зображення Ісуса Христа в ланцюгах.

Далі кілька сторінок присвячені філософським висловлюванням відомих людей, а також цитати з Біблії:

“Где нет закона, нет и преступления”. (Ап. Павло Римл., 4, 15)

“… хотим побить Тебя камнями за то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом”. (Ін. 10:30-33)

“Если для насилия есть достаточно времени, оно становится властью”. (Еліас Канетті)

“Иногда власть сама беззаконна. В таком случае действие, называемое преступлением, делает честь тому, кто его совершил”. (Нільс Крісті)

Максим Плохой переказує свою біографію.

У 17 років він став ватажком банди. Два місяці сидів у СІЗО. У 18 років Максим на шість років потрапив до в’язниці. Термін відсидів повністю.

Батьки Максима Плохого з “глухих сіл Західної України”. Батько з багатодітної сім’ї, але це не завадило йому стати доцентом політеху і винахідником СРСР. Мама все життя пропрацювала в школах учителем російської мови та літератури.

У 11-му класі хлопця затримали на базарі з обрізом мисливської рушниці та нунчаками. Завели кримінальну справу, але завдяки зв’язкам батька його зам’яли. Батько прилаштував сина в інститут, але хлопець через кілька місяців звідти пішов і поїхав до Одеси за пригодами.

Повернувшись через два місяці, вирішив піти в монастир і для цього вступив до духовної семінарії. Там Максим Плохой ще більше утвердився в бажанні піти в монастир, але потім сталося прозріння: “Я побачив облудність церкви і її служителів. Релігія, церква, яка не сприяє людині пізнати себе, а лише мзду бере за своє посередництво між людиною і Богом”.

Поганий відбував покарання за бандитизм в колонії – будівлі колишнього монастиря бернардинів.

Він підкреслює, що є противником вбивств, невиправданої жорстокості, згвалтувань, насильства над дітьми, людьми похилого віку.

Відбуваючи покарання в колонії у Максима народився син.

Цитати з книги

“Більшість людей живуть на відстані з самими собою, лише так вони можуть переносити себе. Назва цієї відстані – страх. Так і проживають життя і вмирають, залишаючись собі чужими. Живеться таким набагато легше, ніж тим, хто пізнає себе. Але ця легкість перетворює в нікчемність”.

“Моя небезпека була оцінена суддею у вісім з половиною років позбавлення волі. Перебуваючи п’ятий рік в камері, хочу сказати вам, що свободи мене не позбавили … Свобода – це те, що у тебе всередині”, – пише автор.

“Щаслива мати, що годує грудьми дитину, – найвеличніше і захоплююче видовище!” “В’язниця – не найстрашніше. Переживання людиною почуття безглуздості свого життя – це пекло”. “В’язниця сприяє любові; розлучені насильно починають любити ще більше”.

“Мене 15 років виправляють, але я не виправився, а скоріше навпаки – я ще більше став тим, ким я є. Чому? Тому, що я справляюся з самим собою і тому не виправляюся іншими. Тому, що я не продаю себе страхом. мене можна вбити, але це не виправить. Я – це завжди я, бо – я можу. Я можу, тому що є лише одне, чого я не можу – же не бути Злочинцем. Я можу, тому що вирішую все сам і живу по-своєму. Я можу, тому що я Один. І я не боюся. Злочинець – це глибина і не може не бути ним той, у кого вона є. Обличчя Бога – в дзеркалі …”

Книга “Философия преступника” була опублікована в 2014 році, в ній 560 ст. Тираж 400 примірників. Мова – російська.

В кінці книги Максим Плохой підкреслив, що в’язниця для нього стала не місцем ув’язнення, а місцем звільнення.