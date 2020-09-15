Кабінет Міністрів пропонує Верховній Раді збільшити фінансування Офісу Президента Володимира Зеленського на 39 % в 2021 році.

Про це свідчить проєкт закону про Державний бюджет.

Зокрема, згідно з документом, забезпечення діяльності глави держави та утримання Офісу Президента обійдеться українцям в 1269,1 мільйонів гривень.

У цьому році на обслуговування ОПУ витратили 909 058,7 мільйона гривень. Таким чином, фінансування Офісу Зеленського планується збільш на 39 %.