Про це свідчить проєкт закону про Державний бюджет.
Зокрема, згідно з документом, забезпечення діяльності глави держави та утримання Офісу Президента обійдеться українцям в 1269,1 мільйонів гривень.
У цьому році на обслуговування ОПУ витратили 909 058,7 мільйона гривень. Таким чином, фінансування Офісу Зеленського планується збільш на 39 %.
- Кабінет Міністрів України на засіданні схвалив проєкт закону “Про Державний бюджет України на 2021 рік”.
- Народні депутати мають намір розглянути проєкт державного бюджету на 2021 рік на цьому тижні.