У Раді нацбезпеки та оборони України пояснили причини запровадження санкцій проти кума Володимира Путіна та голови політради "ОПЗЖ" Віктор Медведчук та його дружини Оксани Марченко.

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Як повідомлялося раніше, Рада нацбезпеки та оборони України вирішила запровадити санкції проти ряду юридичних та фізичних осіб, серед яких — кум Володимира Путіна та голова політради “ОПЗЖ” Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко. Відповідне рішення має ввести в дію президент України, станом на 21 годину п’ятниці такий указ не був опублікований.

За словами Данілова, санкцій було введено через фінансування тероризму.

“Служба безпеки України сьогодні розслідує кримінальне провадження за частиною 5 статті 258 Кримінального кодексу України – це фінансування тероризму. Відповідно до цієї статті, до пані Марченко, до всіх відповідних перелічених осіб, так само пана Медведчука, застосовані санкції. Це фінансування тероризму”, — сказав Данілов під час брифінгу після засідання РНБО.

Згодом секретар Ради дав додаткові пояснення про причини запровадження санкцій проти цих осіб.

“Розвідники впродовж останнього часу здобували інформацію про діяльність угрупування, яке — дійсно сьогодні вже можна констатувати — займається фінансуванням тероризму на території Донецької та Луганської області. Я не відкрию великої таємниці, якщо наголошу на тому, що за 14 км від нашого кордону на території Російської Федерації знаходиться нафтопереробний завод, яким володіє пан Медведчук спільно з дружиною, і пан Козак спільно зі своєю дружиною. Відповідно, постачання паливно-мастильних матеріалів з цього заводу відбувається на територію терористам, які вбивають наших хлопців. Тому нічого дивного в цьому немає, жодних таємниць. Крім того, у нас більш ніж достатньо доказів того, що це — терористичне угрупування, яке свідомо фінансують, допомагають нашим бойовикам, своїм бойовикам”, — пояснив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що рішення про застосування санкцій було майже одностайним — лише одна людина мала зауваження.