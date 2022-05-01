Про це повідомляє Helsingin Sanomat.

Серед причин відмови від російських енергоресурсів – вимоги РФ щодо порядку оплати постачання. Зокрема, компанія “Газпром” умовою постачання газу є оплата за рахунки у рублях, тоді як фінське керівництво однозначно заявило, що не робитиме цього.

Тому не виключено, що 21 травня постачання російського газу до Фінляндії, як більшості країн Європи буде припинено. Втім, за офіційними оцінками, нинішньої газової інфраструктури Фінляндії, тобто естонського газопроводу та терміналів СПГ, буде недостатньо.