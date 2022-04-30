Про це повідомляє Politico з посиланням на інформацію від п’яти європейських дипломатів.
Дипломати зауважили, що санкції проти ядерної енергетики РФ обговорювали на зустрічі послів ЄС та Єврокомісії цього тижня. Головними ініціаторами таких кроків є Польща і країни Балтії, а у середу до них приєдналася Німеччина.
Окремою проблемою також є позиція Франції, оскільки вона забезпечує 70% своєї енергії завдяки АЕС і планує компенсувати відмову від російських енергоресурсів (нафти і газу) завдяки саме ядерній енергетиці, побудувавши до 2050 року ще 14 нових реакторів. Також Франція співпрацює з “Росатомом” у низці проєктів.
- Нагадаємо, всупереч масштабним санкціям Росії вдалося підтримати рубль та виплатити борги у доларах, щоб уникнути дефолту.
- Заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд прокоментувала загрозу ядерного удару з боку Росії. За словами американської чиновниці, якщо це станеться – президент РФ Володимир Путін ніколи не оговтається від наслідків.