У Європейському союзі почалися дискусії щодо необхідності заборони імпорту з РФ ядерного палива для АЕС та проєктів, що створені за участю дочірньої компанії "Росатому".

Про це повідомляє Politico з посиланням на інформацію від п’яти європейських дипломатів.

Дипломати зауважили, що санкції проти ядерної енергетики РФ обговорювали на зустрічі послів ЄС та Єврокомісії цього тижня. Головними ініціаторами таких кроків є Польща і країни Балтії, а у середу до них приєдналася Німеччина.

При цьому, відмова ядерного палива з РФ може бути ускладненою, адже ЄС імпортує майже увесь необхідний обсяг з третіх країн. Зокрема, Росія є другим найбільшим постачальником після Нігеру – з неї надходить 20%.

Окремою проблемою також є позиція Франції, оскільки вона забезпечує 70% своєї енергії завдяки АЕС і планує компенсувати відмову від російських енергоресурсів (нафти і газу) завдяки саме ядерній енергетиці, побудувавши до 2050 року ще 14 нових реакторів. Також Франція співпрацює з “Росатомом” у низці проєктів.