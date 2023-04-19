Про це повідомило Yle.

У міській раді вважають, що Фінляндія має запропонувати Організації Північноатлантичного договору створити базу. Мер Вес Рантала зазначив, що базу необхідно розмістити саме у цьому місті, оскільки воно добре розташоване з погляду Балтії, Балтійського моря та всіх північних країн.

Також до 2015 року у Каухава діяв єдиний військовий аеродром Фінляндії.

На сьогодні жодного рішення центрального уряду про створення бази НАТО на території Фінляндії поки що не ухвалено.

4 квітня Фінляндія офіційно стала членом НАТО. Відтепер у блоці 31 країна-учасниця.