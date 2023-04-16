Фінська компанія Teollisuuden Voima анонсувала запуск найбільшого в Європі атомного реактора Olkiluoto 3 з метою посилення енергетичної безпеки в регіоні після припинення Росією експорту газу та електроенергії.

Про це сповіщає Reuters.

Як пояснили представники оператора реактора, блок зможе задовольнити близько 14% попиту на електроенергію у Фінляндії, що, своєю чергою, зменшить потребу в імпорті зі Швеції та Норвегії.

За попередніми оцінками, новий реактор працюватиме щонайменше 60 років. Будівництво нової атомної електростанції у Фінляндії за більш ніж 40 років і першої в Європі за 16 років, потужність якої складає 1,6 ГВт, розпочалося ще у 2005 році. Очікувалося, що станція запрацює через чотири роки, проте виникли технічні проблеми.

За словами генеральної директорки TVO Ярмо Танхуа, функціонування Olkiluoto 3 дозволить стабілізувати ціни на електроенергію.