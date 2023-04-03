3 квітня генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що союзники "єдині в рішучості триматися курсу і підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно".

Про це інформує CNN.

Столтенберг заявив, що альянс не залякають.

Ми й надалі підтримуватимемо Україну”, – наголосив він.

Окрім цього, генеральний секретар попередив, що “будь-яке надання Китаєм летальної допомоги Росії” було б “великою помилкою”. Водночас також акцентував, що НАТО не побачило жодних змін у “ядерній позиції” Росії, які вимагали б будь-якої відповіді з боку НАТО.

Ми не знаємо, коли ця війна закінчиться, але коли вона закінчиться, нам потрібно буде вжити заходів, щоб Україна могла стримувати майбутню агресію, і історія не повторилася, – зауважив Столтенберг. – Ми не можемо дозволити Росії продовжувати руйнувати європейську безпеку”.

Раніше Столтенберг зазначив, що у російського лідера Володимира Путіна немає найближчих планів щодо миру. Тому глава Альянсу закликав Захід підготуватися до постачання Києву військової допомоги протягом тривалого часу.

Також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив високу оцінку “сталевому опору українського народу”, а також “безпрецедентної підтримки України” з боку держав–членів Альянсу. Він зауважив, що Путін хотів, аби “Альянс зменшився, проте досяг зворотного результату: НАТО розширюється”.

З початку повномасштабного вторгнення, Україна отримала за 2022 рік від держав-членів Північноатлантичного альянсу фінансову, гуманітарну та військову допомогу на загальну суму майже $120 мільярдів.