У Фінляндії оголосили про плани побудувати паркан на своєму східному кордоні з Росією. Поки триває підготовчий аналіз, аби встановити більш ефективну огорожу, ніж існує зараз.

Про це повідомила телерадіокомпанія Yle.

За словами полковника Марко Турунена, у майбутньому очікують рішення від уряду. За його словами, розпочати будівництво огорож на східному кордоні або на ключових ділянках це масштабна зміна. Їх планують встановити для зон, які мають підвищений чи критичний ризик, наприклад, як пункти перетину кордону.

Наразі Росію та Фінляндію розділяє огорожа з колючого дроту. Загальна протяжність спільного кордону становить 1340 км.

“Існуючий паркан не відіграє жодної ролі у запобіганні перетину кордону. Його головна мета – перешкодити домашнім тваринам втекти через кордон”, – раніше казав Юкка Луккарі, заступник командувача прикордонної охорони Південно-Східної Фінляндії.

У квітня фінський уряд ухвалив рішення щодо збільшення фінансування прикордонного контролю. Зокрема кошти буде виділено прикордонній службі Південно-Східної Фінляндії.