Про це інформує міністерство оборони Великої Британії у своїй останній розвідувальній інформації щодо війни.
Деякі з найелітніших підрозділів Російської Федерації зазнали найвищих показників виснаження. На переконання експертів з розвідки, ймовірно, Росії знадобляться роки, щоб відновити ці свої сили.
Найбільше постраждали під час війни десантно-штурмові війська.
“На початку конфлікту Росія задіяла понад 120 батальйонних тактичних груп, що становить приблизно 65% усієї її наземної бойової сили.
Цілком імовірно, що більше чверті цих підрозділів на цей час стали неефективними.
Деякі з найелітніших підрозділів Росії, зокрема ДШВ (ВДВ – рос), зазнали найбільшого виснаження. Ймовірно, Росії знадобляться роки, щоб відновити ці сили”, – наголошують у британській розвідці.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 02 May 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/S7E6h4WTgM
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 2, 2022
- Нагадаємо, розпочалася шістдесят восьма доба героїчного протистояння українців російському воєнному вторгненню. Росія продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні.
- Також відомо, що РФ прагне довго тримати Херсон під окупацією, оскільки це дозволить безпечніше контролювати Кримський півострів та просувати російську армію вздовж півдня та на захід України.
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Відомо, що ветерана АТО з села Абрикосівка Назара Кагальняка закатували окупанти. Чоловік після бойових дій переніс два інфаркти та складну операцію на серці.