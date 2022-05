Про це інформує міністерство оборони Великої Британії у своїй останній розвідувальній інформації щодо війни.

Деякі з найелітніших підрозділів Російської Федерації зазнали найвищих показників виснаження. На переконання експертів з розвідки, ймовірно, Росії знадобляться роки, щоб відновити ці свої сили.

Найбільше постраждали під час війни десантно-штурмові війська.

“На початку конфлікту Росія задіяла понад 120 батальйонних тактичних груп, що становить приблизно 65% усієї її наземної бойової сили.

Цілком імовірно, що більше чверті цих підрозділів на цей час стали неефективними.

Деякі з найелітніших підрозділів Росії, зокрема ДШВ (ВДВ – рос), зазнали найбільшого виснаження. Ймовірно, Росії знадобляться роки, щоб відновити ці сили”, – наголошують у британській розвідці.

