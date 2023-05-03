Найбільша щоденна газета Фінляндії Helsingin Sanomat з нагоди Всесвітнього дня свободи преси створила спеціальну карту в популярній серед росіян комп’ютерній грі Counter Strike, де заховала правдиві статті російською мовою про повномасштабну війну в Україні.

Про це інформує Reuters.

Головний редактор Helsingin Sanomat Антеро Мукка розповів, що газеті довелося проявити творчий підхід для уникнення обмежень, запроваджених російською владою. Фінське видання, яке з 2022 року почало публікувати частину матеріалів російською, у РФ заблокували.

“Оскільки ми були дуже стурбовані ситуацією зі свободою преси та свободою слова в Росії, ми вирішили, що, можливо, можна знайти нові канали, щоб забезпечити російську аудиторію надійною, незалежною журналістикою, наприклад про ситуацію в Україні”, – сказав Мукка в інтерв’ю Reuters.

Відтак автори газети Helsingin Sanomat створили карту невизначеного зруйнованого війною слов’янського міста, назвавши її “de_voyna”. Назва містить покликання на російське слово “война”, яким у РФ офіційно заборонено називати повномасштабне вторгнення в Україну.

Карта у комп’ютерній грі Counter Strike містить таємну кімнату, де заховані зображення й тексти газети Helsingin Sanomat, які детально описують жорстокість РФ, свідками якої стали журналісти й фотографи фінської газети під час активної фази війни в Україні.

Антеро Мукка зауважив, що газета не питала дозволу автора Counter Strike, американської компанії Valve, на поширення своїх матеріалів у грі, оскільки вона дозволяє користувачам створювати й додавати власний контент на свою платформу.

“Якщо хтось із молодих людей в Росії завдяки цій грі на кілька секунд замисляться над тим, що відбувається в Україні, то це того варте”, – наголосив головний редактор фінської газети Helsingin Sanomat Антеро Мукка.