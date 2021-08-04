Господарський суд Запорізької області повернув у власність держави Запорізький титано-магнієвий комбінат. Це підприємство у 2013 році приватизувала компанія олігарха Дмитра Фірташа.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Суд розірвав договорів держави з компанією “Толексіс Трейдінг Лімітед”, яка входить до групи компаній DF Group. Цією групою володіє Фірташ.

Запорізький титано-магнієвий комбінат вже повертали державі у 2018 році, але тоді Верховний суд постановив переглянути справу в суді першої інстанції.

“Сьогодні суд першої інстанції повністю задовольнив позов САП та своїм рішенням повернув Запорізький титано-магнієвий комбінат у власність держави”, – заявили в прокуратурі.

Як вже повідомлялось, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою до Господарського суду м.Києва у 2016 році подано позовну заяву з вимогою розірвати договір про заснування ТОВ “ЗТМК”, як такий, що суперечив інтересам держави.

“У 2013 році на виконання постанови Кабінету Міністрів України за результатами проведеного конкурсу Фондом державного майна України (далі – Фонд) з переможцем – офшорною компанією “Толексіс Трейдінг Лімітед” (Кіпр), яка входить до групи компаній DF Group, з метою нібито залучення інвестицій на впровадження сучасних прогресивних технологій та створення високорентабельного виробництва укладено договір про заснування ТОВ “ЗТМК”, – йдеться у повідомленні.

Компанія вклала в отримане підприємство 110 млн доларів для фінансування модернізації виробництва зі встановленими строками упродовж 2013-2015 років. Однак пізніше ці гроші були виведені з України шляхом перерахування на рахунки офшорних фірм.

“При цьому на модернізацію виробництва фактично було спрямовано лише 20 млн гривень. Отже, враховуючи свідоме невиконання інвестором взятих на себе зобов’язань, САП ініціювала розірвання договору про заснування ТОВ “ЗТМК” та повернення комбінату повністю до сфери державного управління”, – додали в САП.