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Фізичне та психічне здоров’я українських дітей «під відчайдушним ризиком» – ЮНІСЕФ

Триваючі російські атаки на критично важливу енергетичну інфраструктуру в Україні залишили майже кожну дитину в Україні – близько семи мільйонів – без постійного доступу до електроенергії, опалення та води, що піддає їх підвищеному ризику на тлі зими.

Середа, 14 грудня 2022, 15:39
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Про це йдеться у заяві дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 14 грудня.

Без електрики діти не тільки зіштовхуються з сильним холодом – температура взимку може опускатися нижче -20°C – але й не можуть продовжувати навчатися онлайн. Крім того, заклади охорони здоров’я можуть бути не в змозі надавати критично важливі послуги, а несправність систем водопостачання підвищує й без того надзвичайно високі ризики пневмонії, сезонного грипу, захворювань, що передаються через воду, та COVID-19.

“Мільйони дітей зіштовхуються з похмурою зимою, тулячись у холоді й темряві, не маючи жодного уявлення про те, як і коли може настати перепочинок”, — зазначила виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел. “Крім безпосередньої загрози, яку несуть морозні умови, діти також позбавлені можливості вчитися або підтримувати зв’язок з друзями та родиною, піддаючи відчайдушному ризику як своє фізичне, так і психічне здоров’я”.

Посилені атаки в жовтні знищили 40% виробництва електроенергії в Україні, ще більше поставивши сім’ї в суворі зимові умови, вплинувши на засоби до існування та збільшивши ймовірність додаткових великих переміщень населення. Попри поточний ремонт, 28 листопада українська енергосистема змогла покрити лише 70% пікового попиту електроенергію.

Сувора зима в поєднанні з втратою доходів, енергетичною та соціально-економічною кризою, спричиненою війною, руйнівно впливають на добробут дітей і сімей. Доходи сімей і доступ до послуг були знищені через руйнування інфраструктури Росією протягом майже 10 місяців. Ситуація особливо гостра для 6,5 мільйонів осіб, зокрема для 1,2 мільйона дітей, які наразі є тимчасовими переселенцями в Україні.

Оскільки райони, які раніше постраждали від важких боїв, стають доступними, ЮНІСЕФ розпочав розповсюдження комплектів зимового одягу, водонагрівачів та генераторів у прифронтових та нових доступних районах Харківської, Херсонської та Донецької областей. Нині закуплено матеріалів для підготовки до зими на суму понад 20 мільйонів доларів США.

Похмура зима також, ймовірно, погіршить психосоціальну ситуацію для дітей, які вже зіштовхнулися з кризою психічного здоров’я, що насувається, водночас, за оцінками, 1,5 мільйона ризикують отримати депресію, тривогу, посттравматичні стресові розлади та інші психічні стани. ЮНІСЕФ підготував до зими понад 55 дитячих куточків SPILNO Child Spots – безпечних, теплих приміщень, які надають комплексні послуги для дітей, молоді та опікунів.

“Правила ведення війни чіткі — діти та важлива цивільна інфраструктура, на яку вони покладаються, щоб вижити, мають бути захищені”, — наголосила Рассел. “Також важливо, щоб ЮНІСЕФ і наші гуманітарні колеги мали швидкий і безперешкодний доступ до дітей і сімей, які потребують гуманітарної допомоги, незалежно від того, де вони знаходяться”.

На сьогодні ЮНІСЕФ зміг забезпечити доступ до первинної медичної допомоги в закладах, які підтримує ЮНІСЕФ, і через мобільні бригади для майже 4,9 мільйона дітей і жінок в Україні. Понад 4,2 мільйона осіб отримали доступ до безпечної питної води, а понад 1 мільйон осіб отримали важливу воду, засоби санітарії та гігієни, зокрема у нових доступних районах. Втручання з підтримки психічного здоров’я, які підтримує ЮНІСЕФ, охопили понад 2,5 мільйона дітей, майже 900 000 дітей були залучені до формальної чи неформальної освіти.

Теги: заява, звіт організації, критична інфраструктура, наслідки російських атак, ракетні атаки, українські діти, ЮНІСЕФ

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