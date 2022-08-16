Флот РФ не може ефективно контролювати море — британська розвідка

Чорноморський флот Росії зараз не має ефективного контролю над морем. Кораблі РФ продовжують займати оборонну позицію, втім патрулюють лише в межах кримського узбережжя.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

Також у Великій Британії заявили, що Чорноморський флот РФ продовжує використовувати крилаті ракети великої дальності для підтримки наземних наступів, проте наразі зазнає труднощів зі здійсненням ефективного контролю над морем.

Зазначається, що росіяни втратили свій флагман “Москва”, значну частину бойових літаків морської авіації та контроль над Зміїним островом. Розвідники впевнені, що обмежена ефективність Чорноморського флоту РФ підриває загальну стратегію вторгнення Росії, частково тому, що морська загроза Одесі зараз значною мірою нейтралізована.

Це означає, що Україна може перенаправити ресурси, щоби чинити тиск на сухопутні війська Росії в іншому місці.