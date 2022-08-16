Флот РФ не може ефективно контролювати море — британська розвідка

Про це йдеться у звіті британської розвідки.
Також у Великій Британії заявили, що Чорноморський флот РФ продовжує використовувати крилаті ракети великої дальності для підтримки наземних наступів, проте наразі зазнає труднощів зі здійсненням ефективного контролю над морем.
Зазначається, що росіяни втратили свій флагман “Москва”, значну частину бойових літаків морської авіації та контроль над Зміїним островом. Розвідники впевнені, що обмежена ефективність Чорноморського флоту РФ підриває загальну стратегію вторгнення Росії, частково тому, що морська загроза Одесі зараз значною мірою нейтралізована.
Це означає, що Україна може перенаправити ресурси, щоби чинити тиск на сухопутні війська Росії в іншому місці.
- Аналітики Інституту вивчення війни прокоментували нещодавнє відео, на якому начебто бойовики так званої “ЛНР” відмовляються воювати разом з бойовиками із сусідньої “ДНР”. На думку експертів, такий розкол між бойовиками невизнаних республік може призвести до зниження ефективності військових операцій окупантів в Україні/
- Російські війська в Україні, ймовірно, діють у складі приблизно шести груп сил, орієнтованих на місто Харків та північно-східну Харківську область; по лінії Ізюм — Слов’янськ; Сіверсько-Лисичанський район; Бахмут; район міста Авдіївка-Донецьк; та півдня України.