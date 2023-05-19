П'ятий президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко передав бійцям одного з підрозділів ГУР комплекс БПЛА Poseidon. Половину коштів на цю техніку зібрала українська діаспора, другу половину сплатив Фонд Порошенка.

Джерело: “Європейська Солідарність”

Військовий з позивним “Паляниця” розповів, що добре знайомий з можливостями цих безпілотників і вважає їх одними з кращих.

“Робота артилерії – це порятунок піхоти, а артилерії треба “очі”. Це її “очі”. Плюс розвідка, плюс супровід диверсійних груп, дуже багато як їх можна використовувати. Але якщо я зараз все розкажу, то це не буде таємницею. “Якщо порівняти те, на чому я літав раніше, з Посейдоном, то це як паперовий літачок і справжній Боїнг”, – зауважив боєць.

Петро Порошенко наголосив, що потрібно робити все можливе для того, аби український наступ, якого очікують всі, був більш успішним, більш потужним, більш ефективним.

“За моїми відчуттями, коли я повернувся з фронту, до початку наступу залишилося не місяці і навіть не тижні. Тому ми прискорюємось, щоб швидше наші війська отримали “очі”, здатні бачити вночі і точно не підвладні російським засобам РЕБ”, – сказав п’ятий президент.

“Ми передаємо повноцінний комплекс Poseidon Головному управлінню розвідки. Половину коштів за цей Poseidon зібрала наша діаспора, і від імені всіх українців низький уклін та велика подяка від військових”, – зазначив Порошенко.

окрім цього, Фонд Порошенка буде реалізовувати плани щодо складу запасних частин, ремонтну базу, школу навчання інструкторів і багато інших речей, зокрема з кардинальною зміною покращенням оперативних характеристик цього БПЛА.

“Це те, про що мріяли наші розвідники. І з сьогоднішнього дня їх мрія стає реальністю”, – додав політик.

Розвідники кажуть, що від підтримки тилу залежить і ситуація на фронті. І додають: не сумніваються у перемозі України.

“Ми вже перемогли. Можна сказати так, що історія вже написана, і в кінці там happy end, Перемога. А потім лежить другий том цієї книги – відбудова країни і її розвиток”, – зауважив військовий.

Ще минулого тижня, під час виставки озброєнь в Афінах, Порошенко повідомив, що невдовзі у ЗСУ надійде нова модифікація БПЛА Poseidon 10.

“Він має вдвічі більший зум камери, має вдвічі більші характеристики “тепла”, має на 40 відсотків більшу потужність батареї. Має новий комплекс протидії російській системі радіоелектронної боротьби, нову систему комунікацій і визначень. Це – наш новий спільний продукт, який розроблений фахівцями компанії на базі майже річного досвіду експлуатації Poseidon 10 на полі бою. Сподіваюся, що до середини літа нові модифікації десятих “Посейдонів” надійдуть у війська. Це 100% те, чого чекають українські воїни, українські бригади, які оперують “Посейдонами””, – наголосив Порошенко.

Як відомо, 16 серпня 2022 року Петро Порошенко повідомив про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота – до 4000 метрів. Це – комплекс рівня розвідувального батальйону, який працює на користь усіх бригад зони відповідальності, розвідку та наведення артилерії, коригування вогню великих калібрів.

“Ми викуповуємо всю партію цих безпілотників, які мають стати очима нашої артилерії, аби кожен удар по ворогу був максимально ефективним”, – пояснив Петро

Порошенко. Він також повідомив, що програма отримала назву “Очі Арти”.

Фонд Порошенка з волонтерами також виготовляють для аеророзвідників мобільні пункти управління на шасі британської вантажівки DAF. “Це – інноваційна розробка, яку придумали технарі “Справи Громад”. Усередині машин є абсолютно все, щоб розгорнутися і нищити ворога. І це те, що було потрібно військовим для ефективної роботи – щоб русня горіла в пеклі”, – наголошує Порошенко.