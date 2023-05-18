Джерело: Петро Порошенко у Facebook.
Відтак перша шиномонтажна майстерня вже готова виїхати на фронт.
У контейнері є багатофункціональний шиномонтажний верстат, який може “перевзувати” практично всі колеса для військової техніки. Є також балансувальний верстат, кран-балка для підйому коліс, а також всі аксесуари: пневматичні та гідравлічні домкрати, пневматичний гайковерт, необхідні головки та підставки.
Також є і ручний інструмент, і пневматичний, є механічні ключі для демонтажу і весь асортимент витратних матеріалів. Електрообладнання працює завдяки потужному генератору.
Коштує виготовлення такого шиномонтажу близько мільйона гривень – половину зібрали волонтери, половину додав Фонд Петра Порошенка.
“У нас була ідея, а чому б нам не привезти на фронт шиноремонтну майстерню? І ми знайшли команду дуже крутих хлопців, які здатні і розробляти проєктну документацію, і реалізувати це в життя. І от подивіться, яке диво з’явилося. Контейнер повністю автономний. Ми привезли, поставили, “перевзули” бригаду і поїхали далі. Тож термін для відновлення боєздатності фронтової техніки буде суттєво скорочено”, – пояснює п’ятий президент України.
За словами військових, заміна коліс на передовій – це велика проблема, а для того, щоб знайти стаціонарну майстерню, часто доводиться везти техніку за багато кілометрів, та й коштують такі послуги недешево.
Відтепер завдяки мобільній шиномонтажній майстерні поряд з лінією фронту можна буде швидко поміняти колесо для техніки будь-якого розміру. За словами волонтера Юрія Бірюкова, у мобільному шиномонтажі передбачено верстати як для легкових, так і для вантажних машин.
“Перед вами – перша ластівка. Але ми зі “Справою Громад” мріємо налагодити серійне виробництво таких автомайстерень”, – зазначив Петро Порошенко.
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