П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко у День захисника і захисниць України привіз українським десантникам, які перебувають на Донбасі, вантаж з необхідним військовим обладнанням.

Про це Петро Порошенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Сьогодні, 14 жовтня, Петро Порошенко привітав захисників і захисниць України, перебуваючи у 79-їй десантно-штурмовій бригаді на Донбасі. Відтак він доставив українським військовим 5 вантажівок DAF, дрони, генератори, радіостанції, буржуйки, зимовий одяг, фліски та інші необхідні на фронті речі.

“Крила виростають, коли бачиш настрій наших воїнів тут, на східному фронті. І яка неймовірна гордість, коли наші захисники приїхали на “Шилдах”, брудних “Шилдах”, бо ще кілька годин тому хлопці “насипали” ворогам. Приємно розуміти, що наша техніка працює, і ми все робимо не дарма. Для теплої переможної зими передаємо славетним українським десантникам 5 вантажівок DAF, дрони, генератори, радіостанції, буржуйки, зимовий одяг, фліски та багато потрібних на фронті речей”, – розповів п’ятий президент України.

Також він зазначив, що у такій співпраці перемога буде невідворотною, адже є український народ, який підтримує Збройні сили України та захисників України.

“Щойно тут в небі були наші українські літаки. А в літаках є система визначення “свій-чужий”. День захисників і захисниць України 14 жовтня є системою ідентифікації для українців – свій або чужий. Чужий, якщо святкує імперське свято ворога, свято агресора 23 лютого. Справжні українці по всьому світу один одного вітають 14 жовтня. Сьогодні це свято всенародне. Синьо-жовте. Наше”, – підсумував Петро Порошенко.

А також додав, що День захисників і захисниць України святкують волонтери, благодійники, які забезпечують армію, лікарі, які рятують армію, святкують рятувальники, які витягають людей з розбомблених російськими ракетами домівок. Українці по всьому світу з гордістю вітають один одного у цей день.