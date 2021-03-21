Благодійний Фонд Порошенка з перших днів пандемії допомагає українським медикам та пацієнтам, і за весь час пандемії витратив 120 млн гривень.

Про це в ефірі телеканалу “Прямий” сказала Марина Порошенко.

“Ми можемо закупити вакцину на внутрішньому ринку, для цього влада має її привезти і запропонувати, щоб ми могли її отримати. Ми знайшли 422 млн грн додаткових коштів, які спрямували на закупівлю ліків для лікування COVID-19. Також з перших днів цього року ми переглянули бюджет Києва і виділили 140 млн на закупівлю вакцини”, – наголосила Марина Порошенко.

За її словами, місцеві органи влади не можуть самостійно купувати вакцину на світовому фармацевтичному ринку, бо наразі це роблять тільки національні уряди.

Марина Порошенко переконана, що варто дозволити місцевій владі закупати вакцину безпосередньо від виробника, “щоб ми забезпечили українців вакциною”.

Наразі у пріоритеті Фонду Порошенка та волонтерів – закупівля кисневого обладнання для хворих на коронавірус. Загалом Фонд витратив на благодійну допомогу під час пандемії 120 мільйонів гривень.