Останнім часом в Івано-Франківській області спостерігається спалах коронавірусу COVID-19. У зв’язку з цим п’ятий президент України Петро Порошенко на прохання медиків привіз кисневі концентратори до лікарень регіону.

Про це поінформували в пресслужбі партії “Європейська Солідарність”.

Концентратори були доставлені до лікарень Яремчі та Надвірної (два концентратори політик передав у Яремчанську центральну міську лікарню, ще чотири – у Надвірнянську центральну районну лікарню).

Порошенко нагадав, що минулого року у Верховній Раді було ініційоване створення Фонду боротьби з COVID-19, для якого виділили понад 70 млрд грн, “щоб забезпечити лікарів і медичну галузь всім необхідним”.

Проте, за словами політика, влада належним чином не скористалася цими коштами (так, наприклад, майже 26 млрд грн було витрачено на будівництво доріг).

“В лікарнях на Прикарпатті немає вільних ліжок, обладнаних киснем. Ще минулого року ми могли кожну лікарню обладнати кисневої станцією. Була б іншою ситуація, якби була потужна киснева станція. Не возити балони, а для того, щоб кожне ліжко було обладнане. Це не коштує великих грошей. Просто не крадіть і передайте зараз, коли все потрібно, в лікарні”, – наголосив Порошенко.

Як відомо, Івано-Франківська область зараз перебуває у “червоній” зоні карантину через складну ситуацію з коронавірусом. Відповідне рішення було ухвалено 23 лютого на засіданні Державної комісії з питань

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням прем’єра Дениса Шмигаля.

Зазначалося, що в області високий рівень ушпиталення: заповненість ліжок з киснем — вище 50%, реанімаційних ліжок — 82% в середньому, але в деяких лікарнях — 100%.

Наразі спалах в регіоні не згасає: за минулу добу, 25 лютого, в області зафіксували 857 нових випадків зараження коронавірусом.

“Червоний” рівень небезпеки в Івано-Франківській області почав діяти з 00:00 годин 26 лютого.

У регіоні вже розгорнули перший в Україні мобільний госпіталь для надання медичної допомоги хворим на коронавірус COVID-19.

Варто зазначити, що Фонд Порошенка й раніше закуповував та доставляв кисневі концентратори в лікарні.

Так, у листопаді 2020 року Фонд уклав угоду із США щодо постачання кисневих концентраторів і станцій для лікарень.

У грудні були закуплені 50 кисневих концентраторів. На початку січня до України прибули ще 20 кисневих концентраторів зі США.

Загалом Фонд Порошенка спільно з волонтерами від початку епідемії передали медикам понад 157 тисяч штук захисних костюмів, 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і розхідники понад 50 апаратів ШВЛ, оплатили та відправили у регіони України понад 50 тисяч продуктових наборів для людей із вразливих категорій.

Загалом допомогу отримали близько 200 медичних закладів.