Україні захисники отримали два мобільні комплекси для ремонту військової техніки HMMWV. Збройним силам України передав майстерні фонд "Повернись живим".

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Вартість кожного такого автомобіля складає 320 тисяч євро. Автівки є майстернями для технічного обслуговування та ремонту техніки зразків НАТО.

“Це справжній цех на колесах для технічного обслуговування та ремонту техніки за стандартами НАТО”, – зазначили в Генштабі.

Очікується, що до кінця 2022 року надійдуть ще чотири такі майстерні. Закупівля автомобілів не фінансувалася з державного бюджету України.

“Повернись живим” вже не вперше закуповує такі машини для військових. Ще у червні фонд передав мобільні станції HMMWV. Тепер налагодження техніки буде пришвидшено, а відновлення можливе безпосередньо біля лінії фронту.