Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Вартість кожного такого автомобіля складає 320 тисяч євро. Автівки є майстернями для технічного обслуговування та ремонту техніки зразків НАТО.
“Це справжній цех на колесах для технічного обслуговування та ремонту техніки за стандартами НАТО”, – зазначили в Генштабі.
Очікується, що до кінця 2022 року надійдуть ще чотири такі майстерні. Закупівля автомобілів не фінансувалася з державного бюджету України.
“Повернись живим” вже не вперше закуповує такі машини для військових. Ще у червні фонд передав мобільні станції HMMWV. Тепер налагодження техніки буде пришвидшено, а відновлення можливе безпосередньо біля лінії фронту.
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