Про це Сергій Притула написав на своїй сторінці у Facebook.
“Два перші українські багатофункціональні бойові човни Trident передані Силам оборони!”, – повідомив Сергій Притула.
А також зазначив, що 8 метровий човен, з 400-сильними двигунами, здатний перевозити до 12 осіб десанту зі швидкістю понад 44 морських вузлів.
На додаток на кожному човні буде встановлено по 2 кулемети Browning. Крім того, інтегровано навігаційні системи, радіозв’язок, ехолот.
Човни виготовлені на одному з українських суднобудівельних підприємств.За словами Сергія Притули, всього до проєктування, розробки та виготовлення човнів було залучено шість вітчизняних підприємств.
Зокрема, човни передані українським військовим з трейлерами для транспортування. За даними Притули, загальна вартість проєкту – 10 093 256 гривень.
- Через фандрайзингову платформу United24 було зібрано понад 58 500 000 гривень на дрони-камікадзе для Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
- Протягом 1-2 березня в Україну прибули перші 24 гусеничних броньовиків, які закупив Благодійний фонд Сергія Притули на пожертви українців та донорів зі всього світу. Всього очікується 101 одиниця техніки.