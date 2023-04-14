Благодійний фонд Сергія Притули передав Силам оборони України два багатофункціональні бойові човни Trident, на яких буде встановлено кулемети Browning.

Про це Сергій Притула написав на своїй сторінці у Facebook.

“Два перші українські багатофункціональні бойові човни Trident передані Силам оборони!”, – повідомив Сергій Притула.

А також зазначив, що 8 метровий човен, з 400-сильними двигунами, здатний перевозити до 12 осіб десанту зі швидкістю понад 44 морських вузлів.

На додаток на кожному човні буде встановлено по 2 кулемети Browning. Крім того, інтегровано навігаційні системи, радіозв’язок, ехолот.

Човни виготовлені на одному з українських суднобудівельних підприємств.За словами Сергія Притули, всього до проєктування, розробки та виготовлення човнів було залучено шість вітчизняних підприємств.

Зокрема, човни передані українським військовим з трейлерами для транспортування. За даними Притули, загальна вартість проєкту – 10 093 256 гривень.