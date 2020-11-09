У понеділок фондові індекси США різко зросли на тлі новин про перемогу Джо Байдена на виборах президента США та успіхи компанії Pfizer у розробці вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє телеканал CNN.

У понеділок, 9 листопада, біржовий індекс цінних паперів (акцій) 30 найбільших американських підприємств – промисловий індекс Доу-Джонса виріс на 1610 пунктів. Це наблизило його до рекорду за рік та встановлення історичного рекорду денного приросту.

Ширший індекс S&P 500, що об’єднує 500 акціонерних компаній США, що мають найбільшу капіталізацію, підскочив на 3,3%. Він також знаходиться на шляху до рекордного рівня, а сьогоднішній його показник є найкращим ​​з квітня.

Індекс Nasdaq Composite, який включає понад 3 тисячі компаній з лістингу біржі NASDAQ, також відкрився з підвищенням, підскочивши на 1,3%. Nasdaq все ще нижче свого вересневого рекорду, але він не за горами.

Таким чином фондові біржі відреагували на оголошення компанії Pfizer про високу ефективність її вакцини, що наразі проходить третій, останній етап клінічних випробовувань. Як очікується, компанія подаватиме запит на дозвіл використання своєї вакцини в екстрених умовах.

Ще до новин про вакцину Pfizer ф’ючерси на акції вказували на більший рівень відкритості, зазначає CNN. Ще минулого тижня ринок зібрався, оскільки передбачав, що Джо Байден здобуде перемогу у президентських перегонах. І тепер перша реакція на офіційні прогнози щодо перемоги Байдена появилася позитивною.