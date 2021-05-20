Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Рішення підтримали 267 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою, документ пропонує внести зміни до статті 128 КПКУ в частині запровадження норм, які нададуть Фонду можливість подавати цивільні позови в інтересах кредиторів неплатоспроможного банку або банку, щодо якого було прийнято рішення про ліквідацію з підстав, визначених статтею 77 ЗУ “Про банки і банківську діяльність”, вимоги яких акцептовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб та набувати статусу цивільного позивача, який зберігається за ним після припинення неплатоспроможного банку або банку щодо якого було прийнято рішення про ліквідацію з підстав, визначених статтею 77 ЗУ “Про банки і банківську діяльність” щодо якого було прийнято рішення про ліквідацію з підстав, визначених статтею 77 ЗУ “Про банки і банківську діяльність”, як юридичної особи.

Зазначається, що внесення цих змін викликано необхідністю продовження Фондом ефективного розслідування діянь пов’язаних з банком осіб та інших осіб, дії чи бездіяльність яких призвели до понесення банком збитків та/або завдання шкоди інтересам вкладників та інших кредиторів банку.