Верховна Рада на позачерговому засіданні прийняла за основу законопроект №4367 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Метою законопроєкту є вдосконалення регулювання діяльності банків та банківських груп, зміцнення банківської системи України, усунення накопичених проблемних питань, виявлених під час наглядової та регуляторної діяльності Національним банком, а також приведення законодавства України до стандартів ЄС стосовно організації корпоративного управління та системи ризик-менеджменту в банках.

Законопроєкт запроваджує нову структуру капіталу (включаючи буфери капіталу), яка посилить здатність банку поглинати збитки, а також додаткові вимоги до членів ради і правління банку, в тому числі, до їх колективної придатності.

Нацбанку буде надано право встановлювати банкам індивідуальний розмір економічних нормативів залежно від ризикованості діяльності та право вимагати зміни персонального складу ради або правління банку, якщо поточний склад цих органів не здатний забезпечувати ефективне управління і контроль за діяльністю фінустанови.

Законопроєкт також уточнює окремі норми банківського законодавства, зокрема щодо консолідованого нагляду за банківськими групами, ліцензування банків, погодження набуття істотної участі в банках і вимог до їх структур власності.

Голова Національного банку України Кирило Шевченка 19 квітня розповідав агентству “Інтерфакс-Україна”, що цей законопроєкт обговорювали під час роботи місії Міжнародного валютного фонду в Києві. Проєкт закону є структурним маяком для продовження співпраці з МВФ, говорив він.