Про це повідомило Reuters.
Акції компанії планують передати спільному підприємству за номінальною вартістю. У Ford зазначили, що залишають за собою право викупити їх протягом 5 років. Такий варіант розглядається “у разі зміни глобальної ситуації”.
Зазначимо, що Ford Motor Company зупинила діяльність в Росії ще у березні. Американський виробник разом з іншими фірмами, як Cisco Systems Inc та Nike Inc, вирішив повністю вийти з російського ринку після введення санкцій проти країни-агресора. Обмеження зробили практично неможливим ведення бізнесу виробниками у РФ.
Американська компанія входить в ТОП-4 найбільших виробників авто одразу після Toyota, General Motors і Volkswagen.
У Росії розташовувалися заводи у Всеволожську та Єлабузі. Проте завод у Всеволожську з 22 квітня 2014 зупинив виробництво і зменшив штат співробітників на 700 осіб через “програму з оптимізації витрат”. Таке сталося, оскільки у 2013 році потужності були завантажені на менш ніж на дві третини, а за січень-лютий 2014 продажі моделі Ford Focus в цілому по Росії впали на 40%.
- Німецька компанія Mercedes-Benz вирішила вийти з російського ринку. Виробник продасть частки у російських місцевих дочірніх компаніях.
- Шведська компанія Volvo Group розглядає варіанти вийти з ринку РФ. Компанія планує повністю чи частково продати свій бізнес.
- На російському ринку продовжують працювати 1 169 міжнародних компаній. Близько 38,4% компаній вже заявили про вихід, однак 40,2% ще залишаються у РФ. Також 17,1% вичікують і лише 4,3% вийшли повністю.