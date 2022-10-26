Про це повідомило Reuters.

Акції компанії планують передати спільному підприємству за номінальною вартістю. У Ford зазначили, що залишають за собою право викупити їх протягом 5 років. Такий варіант розглядається “у разі зміни глобальної ситуації”.

Зазначимо, що Ford Motor Company зупинила діяльність в Росії ще у березні. Американський виробник разом з іншими фірмами, як Cisco Systems Inc та Nike Inc, вирішив повністю вийти з російського ринку після введення санкцій проти країни-агресора. Обмеження зробили практично неможливим ведення бізнесу виробниками у РФ.