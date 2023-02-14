Американський автовиробник Ford планує скоротити 3800 робочих місць у сфері розробки продукції та адміністрування в Європі протягом наступних 3 років.

Про це сповіщає Reuters, посилаючись на заяву компанії.

Пояснюючи своє рішення, Ford розповів про зростання витрат і необхідність більш чіткої структури, тому що автовиробник поступово переорієнтовує виробництво на електромобілі.

Зазначено, що близько 2300 робочих місць буде скорочено на заводах автовиробника в Кельні та Аахені в Німеччині, 1300 – у Великій Британії і 200 – в решті Європи. Компанія має намір досягти скорочень за допомогою добровільних програм.

“Ця новина стала ударом для профспілок, які наприкінці січня заявили, що найгірший сценарій – це скорочення 2 500 робочих місць в Європі у сфері розробки продуктів і ще 700 – в адміністрації”, – пише Reuters.

Також додається, що американська група збереже в регіоні близько 3400 інженерів, які працюватимуть на основі базових технологій, наданих американськими колегами, і адаптуватимуть їх для європейських клієнтів.

За словами глави Ford Germany Мартіна Сандера, цього року компанія має представити свій перший електромобіль в Європі, побудований на платформі MEB від Volkswagen, в Кельні, і розглядає можливість привезти платформу Ford в Європу, можливо, на свій завод у Валенсії, сказав Сандер.