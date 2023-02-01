Про це повідомляє CNBC.
“Зміни можуть бути важкими, особливо коли це стосується прощання з цінними колегами й друзями”, – заявив президент і генеральний директор компанії Ден Шульман. Він зауважив, що компанія ухвалила це рішення через “складне макроекономічне становище на ринку”.
Водночас, за його словами, PayPal досягла “прогресу в зосередженні ресурсів на основних пріоритетах і корекції своїх витрат, але попереду ще багато роботи”.
Загалом компанія хоче звільнити дві тисячі працівників. Це близько 7% всього штату.
ДОВІДКА. PayPal – один зі світових лідерів серед платіжних систем. Завдяки PayPal можна виводити гроші з різних сайтів на банківський рахунок, здійснювати покупки в інтернеті та легко переказувати гроші між акаунтами всередині системи.
Оголошення компанії PayPal про звільнення співробітників є черговою новиною про скорочення робочих місць у галузі технологій.
- Американська корпорація Google планує звільнити майже 12 000 співробітників через падіння вартості своїх акцій майже на третину.
- Американська корпорація комп’ютерних технологій Microsoft планує скоротити тисячі робочих місць, а деякі посади – скасувати.