У Міжнародній електронній платіжній системі PayPal планують звільнити дві тисячі працівників, тобто близько 7% свого штату.

Про це повідомляє CNBC.

“Зміни можуть бути важкими, особливо коли це стосується прощання з цінними колегами й друзями”, – заявив президент і генеральний директор компанії Ден Шульман. Він зауважив, що компанія ухвалила це рішення через “складне макроекономічне становище на ринку”.

Водночас, за його словами, PayPal досягла “прогресу в зосередженні ресурсів на основних пріоритетах і корекції своїх витрат, але попереду ще багато роботи”.

Загалом компанія хоче звільнити дві тисячі працівників. Це близько 7% всього штату.

ДОВІДКА. PayPal – один зі світових лідерів серед платіжних систем. Завдяки PayPal можна виводити гроші з різних сайтів на банківський рахунок, здійснювати покупки в інтернеті та легко переказувати гроші між акаунтами всередині системи.

Оголошення компанії PayPal про звільнення співробітників є черговою новиною про скорочення робочих місць у галузі технологій.