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Сьогодні відбудеться Гран-прі «Формула-1» у Штирії (трансляція)

Сьогодні, 12 липня, в Штирії (Австрія) відбудеться Гран-прі "Формули-1".

Неділя, 12 липня 2020, 14:06

Фото: www.formula1.com

Про це повідомляють #Букви.

Сьогодні, 12 липня, в австрійському Шпільбергу (регіон Штирія) відбудеться один з етапів чемпіонату світу з автогонок у класі “Формула-1”.

Гран-прі Штирії через пандемію коронавірусу був включений в календар сезону 2020 року як друга гонка поспіль, що проходить на трасі Red Bull Ring. Довжина цієї траси — 4,318 км, довжина гонки — 306 452 м.

Пряма трансляція гонки почнеться о 15:20 годині за київським часом на Youtube-каналі “Формули-1”.

Як повідомляється на сайті “Формули-1”, в суботу, 11 липня, завершилася кваліфікація Гран-прі Штирії. Її переможцем став пілот “Мерседеса” Льюїс Хемілтон, друге місце у Макса Ферстаппена з команди “Ред Булл”.

Фото: www.formula1.com

Трійку найкращих замкнув Карлос Сайнс на “Макларені”.

Фото: www.formula1.com

Теги: Австрия, гонки, Формула1

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