Сьогодні відбудеться Гран-прі «Формула-1» у Штирії (трансляція)

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Сьогодні, 12 липня, в австрійському Шпільбергу (регіон Штирія) відбудеться один з етапів чемпіонату світу з автогонок у класі “Формула-1”.

Гран-прі Штирії через пандемію коронавірусу був включений в календар сезону 2020 року як друга гонка поспіль, що проходить на трасі Red Bull Ring. Довжина цієї траси — 4,318 км, довжина гонки — 306 452 м.

Пряма трансляція гонки почнеться о 15:20 годині за київським часом на Youtube-каналі “Формули-1”.

Як повідомляється на сайті “Формули-1”, в суботу, 11 липня, завершилася кваліфікація Гран-прі Штирії. Її переможцем став пілот “Мерседеса” Льюїс Хемілтон, друге місце у Макса Ферстаппена з команди “Ред Булл”.

Трійку найкращих замкнув Карлос Сайнс на “Макларені”.