Сьогодні відбудеться Гран-прі «Формула-1» у Штирії (трансляція)

Про це повідомляють #Букви.
Сьогодні, 12 липня, в австрійському Шпільбергу (регіон Штирія) відбудеться один з етапів чемпіонату світу з автогонок у класі “Формула-1”.
Гран-прі Штирії через пандемію коронавірусу був включений в календар сезону 2020 року як друга гонка поспіль, що проходить на трасі Red Bull Ring. Довжина цієї траси — 4,318 км, довжина гонки — 306 452 м.
Пряма трансляція гонки почнеться о 15:20 годині за київським часом на Youtube-каналі “Формули-1”.
Як повідомляється на сайті “Формули-1”, в суботу, 11 липня, завершилася кваліфікація Гран-прі Штирії. Її переможцем став пілот “Мерседеса” Льюїс Хемілтон, друге місце у Макса Ферстаппена з команди “Ред Булл”.
Трійку найкращих замкнув Карлос Сайнс на “Макларені”.
- Нагадаємо, перший з восьми сезонів гонки “Формула-1” 2020 року розпочався в липні в Австрії.
- У березні повідомлялося, що міжнародні перегони “Формула-1”, які цього року мали пройти в Австралії, пройдуть у віртуальному режимі через пандемію коронавірусу.