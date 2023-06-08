Українському фотожурналісту Антону Скибі, який працює у канадському виданні The Globe and Mail із 2014 року, не продовжили акредитацію для висвітлення повномасштабної війни Росії в Україні. У канадському виданні заявили, що це рішення завадить повноцінному висвітленню повномасштабної війни в Україні.

Джерело: The Globe and Mail.

У канадському виданні заявили, що рішення не продовжувати акредитацію їхньому журналісту Антону Скибі завадить виданню повноцінно висвітлювати повномасштабну війну в Україні.

За даними видання, спецслужби України вимагали в Антона Скиби пройти перевірку на детекторі брехні, звинувачуючи його в наявності російського паспорта та сумніваючись у відповідності його роботи “національним інтересам” країни. Водночас Антон Скиба, який працював фотографом і продюсером The Globe and Mail в Україні, є фіналістом канадської журналістської премії National Newspaper Award за висвітлення злочинів повномасштабної російської агресії в Україні.

У коментарі Інституту масової інформації (ІМІ) Антон Скиба зазначив, що він не вважає це персональним тиском щодо себе особисто, але вважає цю ситуацію частиною ширшої проблеми з акредитаціями.

“Я вважаю, що випадок зі мною є однією з похідних тих процесів з акредитаціями, які відбуваються зараз в Україні. СБУ має до мене претензії через те, що мої батьки перебувають на окупованій території – для них це причина вважати, що моя робота може бути скомпрометована і я можу бути вразливим. Це нагадує радянську каральну практику, коли ти мав доводити після Другої світової війни, що твоя родина, яка була в окупації, не мала зв’язків з ворогом”, – заявив фотожурналіст.

За словами Антона, співробітники СБУ висунули проходження поліграфа як обов’язкову умову розгляду його справи щодо надання акредитації.

“Я не чув, щоб когось ще запрошували на поліграф, але журналістів постійно запрошують на так звані інтерв’ю в СБУ, і особлива увага – до журналістів які працювали у 2014–2015 роках або працювали в тимчасово окупованому Криму, до цих людей є увага”, – розповів Антон Скиба.

У виданні зазначається, що Антон Скиба, незмінно отримував акредитацію з 2015 року. Однак термін дії його картки закінчився 1 травня і йому досі не видали нову. Натомість його двічі викликали на розмову до СБУ.

На першій зустрічі в СБУ йому сказали, що не заперечують проти продовження акредитації. Однак, як пише видання, вже за три тижні його ще раз запросили до спецслужби на розмову, яка пройшла вже у значно агресивнішому тоні. Йому закинули проблеми з податковою звітністю, поїздку до Білорусі у 2021 році і володіння російським паспортом.

У виданні The Globe and Mail повідомили, що цього тижня отримали лист від пресслужби Офісу президента України, в якому сказано, що деякі деталі щодо біографії Антона Скиби залишаються “нез’ясованими”. Зокрема, у листі ставили питання, чи отримували Скиба або його родичі російське громадянство, чи відвідував він Білорусь між 2019 і 2021 роками і чи підтримує він зв’язки з представниками “Л/ДНР”.

На тлі цього інциденту та підриву Каховської ГЕС, директорка українського Інституту масової інформації Оксана Романюк закликала керівницю Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталію Гуменюк припинити створення “єдиного журналіста” на півдні та дозволити і гарантувати безперешкодний доступ українським і міжнародним журналістам до Херсона та інших населених пунктів області, аби висвітлювати затоплення міст та сіл області унаслідок підриву росіянами греблі Каховської ГЕС.

“Я хочу звернутися до пані Наталі Гуменюк із закликом припинити створення “єдиного журналіста” на півдні, припинити порушувати українське законодавство, дозволити і гарантувати безперешкодний доступ українським і міжнародним журналістам, тому що світ має знати, що там відбувається. Не потрібно знімати руками військових і потім передавати це журналістам. Це не працюватиме і ця інформація точно не матиме тієї довіри, яку має інформація, знята професійними незалежними журналістами”, – сказала Оксана Романюк.

Вона також назвала “безумством” твердження про те, що журналісти заважатимуть евакуації громадян з міст затоплення.

Зокрема, Романюк наголосила, що інформаційний компонент у війні надзвичайно важливий, він визначає і те, яку допомогу надають Україні закордонні партнери.