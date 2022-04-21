Про це Володимир В’ятрович написав на своїй сторінці у Facebook.
За словами нардепа, сьогодні, 21 квітня, Верховна Рада України ухвалила проєкт закону про дерадянізацію законодавства, завдяки якому припинено дію кількох сотень нормативних актів СРСР та УРСР.
Проте ухвалити законопроєкт № 7297 про відміну святкування Дня перемоги 9 травня та встановлення 8 травня Днем пам’яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, який напередодні внесли депутати майже всіх фракцій, не вдалось.
“Профільний комітет проголосував за підтримку цього проєкту за основу і в цілому. Однак з якихось незбагненних причин фракція “Слуга народу” заблокувала включення цього питання до порядку денного засідання. Попри позицію комітету і наполягання інших фракцій”, – написав народний обранець.
Водночас, додав Володимир В’ятрович, Росія повних ходом готується святкувати 9 травня, зокрема й на тимчасово окупованих українських територіях. Більше того, наголосив нардеп від “ЄС”, на руїнах Маріуполя “загарбники обіцяють влаштувати цілий “карнавал побєди””.
Тому, резюмував В’ятрович, немає жодного поважного аргументу, чому Україна повинна й надалі святкувати День перемоги за радянськими традиціями і разом з російськими окупантами.
“Я сподіваюся, що здоровий глузд переможе, і український парламент у найближчі дні все ж ухвалить законопроєкт № 7297. І Україна разом з усіма європейськими народами відзначатиме 8 травня День пам’яті й перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а 9 травня – День Європи”, – написав депутат.
- Нагадаємо, Володимир В’ятрович зібрав низку власних публікацій, від початку 2000-х до нашого часу, та доповнив їх сучасним наративом – це статті, колонки, інтерв’ю, в яких ідеться про національну ідентичність, Голодомор, визвольну боротьбу, Помаранчеву революцію, Революцію Гідності та раніше засекречені матеріали. Автор дослідив це все, проаналізував і зробив висновки стосовно реальної історії нашої держави та того, як її намагалися спотворити. Видання “Наш Формат” опублікувало цю книгу, відкривши для українських читачів усю правду щодо справжньої нашої історії та втручання в неї.
- Відомо, що у Маріуполі російські окупанти активізували “зачистку” міста від руїн та тіл загиблих. Загарбники планують провести парад 9 травня, щоб відсвяткувати “перемогу” в так званій “спецоперації”.
- Також у місті Генічеськ, що на Херсонщині, яке тимчасово під російською окупацією, колаборанти встановили пам’ятник російському революціонеру та лідеру більшовиків Володимиру Леніну.