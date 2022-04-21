Народний депутат від "Європейської Солідарності" Володимир В'ятрович повідомив, що пропрезидентська фракція "Слуга народу" заблокувала включення до порядку денного пропозиції скасувати святкування Дня перемоги 9 травня.

Про це Володимир В’ятрович написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами нардепа, сьогодні, 21 квітня, Верховна Рада України ухвалила проєкт закону про дерадянізацію законодавства, завдяки якому припинено дію кількох сотень нормативних актів СРСР та УРСР.

Проте ухвалити законопроєкт № 7297 про відміну святкування Дня перемоги 9 травня та встановлення 8 травня Днем пам’яті і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, який напередодні внесли депутати майже всіх фракцій, не вдалось.

“Профільний комітет проголосував за підтримку цього проєкту за основу і в цілому. Однак з якихось незбагненних причин фракція “Слуга народу” заблокувала включення цього питання до порядку денного засідання. Попри позицію комітету і наполягання інших фракцій”, – написав народний обранець.

Водночас, додав Володимир В’ятрович, Росія повних ходом готується святкувати 9 травня, зокрема й на тимчасово окупованих українських територіях. Більше того, наголосив нардеп від “ЄС”, на руїнах Маріуполя “загарбники обіцяють влаштувати цілий “карнавал побєди””.

Тому, резюмував В’ятрович, немає жодного поважного аргументу, чому Україна повинна й надалі святкувати День перемоги за радянськими традиціями і разом з російськими окупантами.

“Я сподіваюся, що здоровий глузд переможе, і український парламент у найближчі дні все ж ухвалить законопроєкт № 7297. І Україна разом з усіма європейськими народами відзначатиме 8 травня День пам’яті й перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а 9 травня – День Європи”, – написав депутат.