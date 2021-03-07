Про це повідомляє американський телеканал CNN, посилаючись на дані опитувань.

Президент США Джо Байден запевнив американців, що до кінця травня в країні буде достатня кількість вакцин проти  коронавірусу COVID-19 компаній Johnson & Johnson і Merck. Але навіть якщо Moderna і Pfizer вчасно поставлять обіцяні партії вакцин, невідомо – чи погодяться люди їх приймати.

Загальноамериканські опитування свідчать про те, що з кожним тижнем зменшується відсоток людей, які відмовляються від вакцини проти COVID-19. Їхня кількість зменшується в міру того, як зростає число щеплених проти коронавірусу.

За останні два тижні було проведено два опитування, які показують, наскільки як зростає рішучість  громадян щодо вакцинації.

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Опитування Kaiser Family Foundation показало, що 55% дорослих висловили бажання отримати вакцину проти COVID-19 як можна швидше. У січні таких було 47%, а в грудні – 34%.

При цьому, кількість тих, хто категорично проти вакцини – не змінюється. Їх близько 20% в опитуваннях за різні періоди.
Тих, хто вагаються стало вдвоє  менше – з 39% до 22%.

Аналогічну картину показує результат опитування Axios/Ipsos. У вересні вакцинуватися проти COVID-19 збиралися 13% повнолітніх американців. На початку грудня таких було 27%, на початку січня – 43%. Зараз 57% американців ладні вакцинуватися проти COVID-19.

Тих, хто категорично проти, згідно з цим опитуванням, 18%. У вересні їх було 23%.

До слова, на думку вчених, для вироблення колективного імунітету, відсоток вакцинованого населення у світі має становити від 70 до 90%.

Нагадаємо, що доктор Майкл Раян, директор програми Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) з надзвичайних ситуацій, заявив, що перемогти пандемію коронавірусу COVID-19 до кінця 2021 роки нереально.