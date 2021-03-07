Кількість людей, які раніше вагалися й відмовлялися від вакцини проти коронавірусу COVID-19 швидко зменшується. Це пояснюють позитивними відгуками тих, хто отримав вакцину.

Про це повідомляє американський телеканал CNN, посилаючись на дані опитувань.

Президент США Джо Байден запевнив американців, що до кінця травня в країні буде достатня кількість вакцин проти коронавірусу COVID-19 компаній Johnson & Johnson і Merck. Але навіть якщо Moderna і Pfizer вчасно поставлять обіцяні партії вакцин, невідомо – чи погодяться люди їх приймати.

Загальноамериканські опитування свідчать про те, що з кожним тижнем зменшується відсоток людей, які відмовляються від вакцини проти COVID-19. Їхня кількість зменшується в міру того, як зростає число щеплених проти коронавірусу.

За останні два тижні було проведено два опитування, які показують, наскільки як зростає рішучість громадян щодо вакцинації.

Опитування Kaiser Family Foundation показало, що 55% дорослих висловили бажання отримати вакцину проти COVID-19 як можна швидше. У січні таких було 47%, а в грудні – 34%.

При цьому, кількість тих, хто категорично проти вакцини – не змінюється. Їх близько 20% в опитуваннях за різні періоди.

Тих, хто вагаються стало вдвоє менше – з 39% до 22%.

Аналогічну картину показує результат опитування Axios/Ipsos. У вересні вакцинуватися проти COVID-19 збиралися 13% повнолітніх американців. На початку грудня таких було 27%, на початку січня – 43%. Зараз 57% американців ладні вакцинуватися проти COVID-19.

Тих, хто категорично проти, згідно з цим опитуванням, 18%. У вересні їх було 23%.

До слова, на думку вчених, для вироблення колективного імунітету, відсоток вакцинованого населення у світі має становити від 70 до 90%.

Нагадаємо, що доктор Майкл Раян, директор програми Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) з надзвичайних ситуацій, заявив, що перемогти пандемію коронавірусу COVID-19 до кінця 2021 роки нереально.