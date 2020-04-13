Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про продовження жорсткого карантину в країні до середини травня.

Про це повідомляє французька газета Le Monde.

Під час свого телевізійного звернення французький лідер повідомив, що жорсткі карантинні заходи в країні будуть діяти до 11 травня.

“Найсуворіше стримування має тривати. Це умова для ще більшого уповільнення поширення вірусу, успіху в пошуку місць, доступних для інтенсивної терапії. Це дозволяє нам відновити сили”, — сказав Макрон.

При цьому, за словами президента, люди з групи ризику (літні люди, люди з хронічними захворюваннями та важкими формами інвалідності) “матимуть залишатися в ізоляції навіть після 11 травня, щоякнайменше на початковому етапі”.

Навчальні заклади. За словами Макрона, після 11 травня уряд має намір поступового відкривати дитячі садки, школи та коледжі. Що стосується вишів, “фізичні заняття не поновляться до літа”. Президент запевнив, що питання атестації студентів буде вирішено.

“Місця, які збирають публіку”. Місця масового скупчення людей залишатимуться закритими до середини травня. При цьому проведення масових заходів заборонено до середини липня.

“Бари, ресторани, кафе, готелі, кінотеатри, театри, концертні зали і музеї залишаються закритими на даному етапі. Фестивалі та інших заходи, які збирають натовпи, їх не можна проводити до середини липня”, — сказав президент.

Масове тестування. З 11 травня Франція має намір тестувати на COVID-19 “кожну людину з симптомами”, поступово нарощуючи кількість тестувань день у день.

Також уряд спільно з мерами має намір забезпечити окремі групи населення безкоштовними масками, наприклад, для проїзду в громадському транспорті.

Крім цього, Макрон оголосив, що уряд під час карантину має намір виплачувати допомогу для бідних сімей з дітьми, а також надати допомогу “секторам, які, як туризм, готелі, громадське харчування, культура, які будуть схильні до тривалого впливу” карантину. Йдеться про грошову допомогу та скасування сплати податків.

Зазначимо, станом на 13 квітня Франція — 4-а найбільш постраждала від коронавируса країна світу. Кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 в країні наблизилося до 138 тисячам, 14,9 тисяч пацієнтів з коронавирусной інфекцією загинули.