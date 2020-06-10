Про це повідомляє французьке видання Le Monde.

Уточнюється, що станом на сьогодні на складах французьких виробників накопичилося близько 40 мільйонів непроданих захисних масок.

Ще на початку пандемії в Європі, в середині березня 2020 року, виробники тканин і кравці Франції об’єдналися в платформу “Загальна експертиза”, щоб налагодити масове виробництво масок на прохання держави.

Таким чином виробництво тканинних багаторазових масок у Франції зросла до трьох-чотирьох мільйонів за кілька тижнів. У пік пандемії в країні виробляли близько 25 мільйонів масок на тиждень. При цьому до пандемії у Франції виготовлялося на тиждень близько 50 тисяч захисних масок.

Наразі виробники масок просять державу включити їх товар до державного резерву.

Нагадаємо, що у середу Франція збільшила фінансування, передбачене на реагування на епідемію, до 136 мільярдів євро (154,6 мільярда доларів).