Евросоюз подготовил чрезвычайный фонд в размере 2,4 млрд евро (2,7 млрд долларов США) для закупок вакцин от нового коронавируса, когда они станут доступны.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Выделение средств обсуждалось на встрече послов ЕС в среду после того, как Германия, Франция, Италия и Нидерланды заявили, что ускоряют переговоры с фармацевтическими компаниями по обеспечению доступа к вакцинам, которые в настоящее время разрабатываются.

Чиновники заявили, что фонд ЕС, известный как Инструмент поддержки в чрезвычайных ситуациях (ESI), будет использован для увеличения производства вакцин в Европе и для страхования ответственности фармацевтических компаний.

В ЕС утверждают, что готовы пойти на высокие финансовые риски, поскольку опасаются, что у стран Евросоюза не будет быстрого доступа к вакцине против вируса, которая разрабатывается сейчас в США и Китае.

Отметим от коронавируса погибло 385 000 человек во всем мире.

Ранее, один из ведущих эпидемиологов США доктор Энтони Фаучи отметил, что разработка вакцины в стране идет быстрее, чем предполагалось, потому “несколько сотен миллионов доз вакцин” могут быть готовы уже в начале 2021 года.