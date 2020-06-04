Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
Выделение средств обсуждалось на встрече послов ЕС в среду после того, как Германия, Франция, Италия и Нидерланды заявили, что ускоряют переговоры с фармацевтическими компаниями по обеспечению доступа к вакцинам, которые в настоящее время разрабатываются.
Чиновники заявили, что фонд ЕС, известный как Инструмент поддержки в чрезвычайных ситуациях (ESI), будет использован для увеличения производства вакцин в Европе и для страхования ответственности фармацевтических компаний.
В ЕС утверждают, что готовы пойти на высокие финансовые риски, поскольку опасаются, что у стран Евросоюза не будет быстрого доступа к вакцине против вируса, которая разрабатывается сейчас в США и Китае.
Отметим от коронавируса погибло 385 000 человек во всем мире.
Ранее, один из ведущих эпидемиологов США доктор Энтони Фаучи отметил, что разработка вакцины в стране идет быстрее, чем предполагалось, потому “несколько сотен миллионов доз вакцин” могут быть готовы уже в начале 2021 года.
- В биотехнологической компании Moderna заявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса COVID-19 на людях.
- Ранее ученые из Китая заявили об успешных испытаниях инактивированной вакцины от коронавируса на мышах, крысах и обезьянах.
- ВОЗ сообщает, что сегодня ведется работа над 70 вакцинами от коронавируса, с тремя глобальными лабораториями.