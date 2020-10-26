Президент Туреччини Реджеп Ердоган сказав, що президенту Франції Еммануелю Макрону потрібно перевірити своє психічне здоров'я. Ці слова прозвучали у відповідь на недавні заяви Макрона на захист світської держави і обіцянки боротися з радикальним ісламом. Франція, відреагувавши на слова Ердогана, вирішила відкликати свого посла в Туреччині.

Про це пише британське видання The Guardian.

Макрон виступив з палкою промовою після вбивства французького вчителя Самюеля Паті, який показав класу карикатури на пророка Мухаммеда в рамках дискусії про свободу слова. Макрон пообіцяв, що Франція не відмовиться від карикатур.

“Він був убитий саме за те, що втілював собою Республіку. Він був убитий, тому що ісламісти хочуть забрати наше майбутнє. Вони знають, що саме завдяки таким непомітним героям, як він, вони цього ніколи не доб’ються”, – сказав Макрон.

Варто відзначити, що в ісламській традиції категорично заборонено зображати пророка Мухаммеда, як і Аллаха.

Слова Ердогана на адресу Макрона у Франції назвали неприйнятними.