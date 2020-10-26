Про це пише британське видання The Guardian.
Макрон виступив з палкою промовою після вбивства французького вчителя Самюеля Паті, який показав класу карикатури на пророка Мухаммеда в рамках дискусії про свободу слова. Макрон пообіцяв, що Франція не відмовиться від карикатур.
“Він був убитий саме за те, що втілював собою Республіку. Він був убитий, тому що ісламісти хочуть забрати наше майбутнє. Вони знають, що саме завдяки таким непомітним героям, як він, вони цього ніколи не доб’ються”, – сказав Макрон.
Варто відзначити, що в ісламській традиції категорично заборонено зображати пророка Мухаммеда, як і Аллаха.
Слова Ердогана на адресу Макрона у Франції назвали неприйнятними.
- 18-річний чеченець, який обезголовив французького вчителя Семюеля Петі через карикатури з пророком Мухаммедом, проживав на території Франції легально. Хлопець мав статус біженця і посвідку на проживання у цій країні на десять років. Що відомо про нападника та мотиви злочину.
- ЗМІ пов’язують цей інцидент з терористичним актом в редакції Charlie Hebdo, який стався 7 січня 2015 року в Парижі. Загиблий вчитель нібито показував дітям саме карикатури з цього сатиричного тижневика.