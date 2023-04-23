Про це повідомляє Sky News.
У МЗС Франції наголосили, що для координації “швидкої операції з евакуації” вони співпрацюють з “європейськими та союзними партнерами”. Відомство не назвало, які саме країни беруть участь в операції.
Вже один французський громадянин отримав поранення під час евакуації конвоєм з міста Бахрі в Хартумі до Омдурману. Його з командою атакувала авіація.
З британського посольства в Хартумі планують евакуювати співробітників, коли для цього з’являться можливості. Велика Британія розпочне операцію на тлі інтенсивних боїв між суданською армією і конкуруючим воєнізованим угрупуванням. Для цього війська та літаки були передислоковані на закордонну базу, щоб підготуватися до ризикованої рятувальної місії в зоні активного конфлікту, у разі отримання відповідного наказу.
“Не нам коментувати військову діяльність міжнародних партнерів у Судані, але ми повністю обізнані про плани один одного і інтегровані в ці операції”, – сказав представник британського уряду.
ДОВІДКА. 15 квітня в Судані між головнокомандувачем збройних сил генералом Абдель-Фаттаха Бурханом і головою воєнізованого угруповання Сил швидкої підтримки генералом Мохаммеда Хамдана Дагало спалахнула війна. Сторони конфлікту ще 18 місяців тому співпрацювали над організацією військового перевороту з метою запобігти переходу країни до демократії.
- Президент США Джо Байден повідомив, що силами спеціальних операцій США із Судану, в якому розгорнулася війна, було евакуйовано усіх працівників американського посольства. Відтак, Сполучені Штати призупиняють роботу свого посольства в країні.
- Мережею шириться допис української стюардеси про буцімто “захоплення українських заручників” в столиці Судану під час сутичок. Втім, у Міністерстві закордонних справ України заявили, що інформація не підтверджується.