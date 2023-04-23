Франція та інші партнери мають намір евакуювати своїх дипломатів і громадян із Судану. Країни планують зробити такий крок у межах операції з високим ступенем ризику після того, як американський спецназ вивіз весь персонал посольства США із Хартума.

Про це повідомляє Sky News.

У МЗС Франції наголосили, що для координації “швидкої операції з евакуації” вони співпрацюють з “європейськими та союзними партнерами”. Відомство не назвало, які саме країни беруть участь в операції.

Вже один французський громадянин отримав поранення під час евакуації конвоєм з міста Бахрі в Хартумі до Омдурману. Його з командою атакувала авіація.

У Нідерландах наголосили, що теж евакуюють власних громадян і співробітників. Країна додала, що робить це з іншими партнерами, але не уточнила якими саме.

З британського посольства в Хартумі планують евакуювати співробітників, коли для цього з’являться можливості. Велика Британія розпочне операцію на тлі інтенсивних боїв між суданською армією і конкуруючим воєнізованим угрупуванням. Для цього війська та літаки були передислоковані на закордонну базу, щоб підготуватися до ризикованої рятувальної місії в зоні активного конфлікту, у разі отримання відповідного наказу.

“Не нам коментувати військову діяльність міжнародних партнерів у Судані, але ми повністю обізнані про плани один одного і інтегровані в ці операції”, – сказав представник британського уряду.

ДОВІДКА. 15 квітня в Судані між головнокомандувачем збройних сил генералом Абдель-Фаттаха Бурханом і головою воєнізованого угруповання Сил швидкої підтримки генералом Мохаммеда Хамдана Дагало спалахнула війна. Сторони конфлікту ще 18 місяців тому співпрацювали над організацією військового перевороту з метою запобігти переходу країни до демократії.