Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.
“Цей процес триває. Зрозуміло, що це буде не те саме, якби йшлося про члена НАТО”, – зазначив він.
За словами Шольца, у дипломатичній сфері ведеться “ретельна підготовка” цього питання”, оскільки союзники сподіваються, що незабаром настане той день, коли війна РФ проти України закінчиться.
Раніше, виступаючи у Бундестазі перед німецькими депутатами, Шольц наголосив, що Україні потрібен “план Маршалла” для відновлення після війни.
Щобільше, німецький лідер наголосив, що “відбудова України буде завданням поколінь”.
- Партнерство з РФ, яке згадується в стратегічній концепції НАТО 2010 року, в найближчому майбутньому неможливе через її агресивну, імперіалістичну позицію, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц у Бундестазі, представляючи позицію Берліна на майбутніх самітах НАТО, G7 та ЄС.
- Також канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що його країна підтримуватиме Україну зброєю, “доки буде потрібно”. Він також висловив прихильність Німеччини до Литви та інших східних союзників.
- За інформацією ЗМІ, Сполучені Штати регулярно проводять перемовини з Великою Британією та Євросоюзом щодо війни в Україні. Зокрема лідери Заходу вважають, що активні бойові дії повинні припинитись, а Україна та РФ розпочати перемовини.