Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

“Цей процес триває. Зрозуміло, що це буде не те саме, якби йшлося про члена НАТО”, – зазначив він.

За словами Шольца, у дипломатичній сфері ведеться “ретельна підготовка” цього питання”, оскільки союзники сподіваються, що незабаром настане той день, коли війна РФ проти України закінчиться.

Раніше, виступаючи у Бундестазі перед німецькими депутатами, Шольц наголосив, що Україні потрібен “план Маршалла” для відновлення після війни.

Щобільше, німецький лідер наголосив, що “відбудова України буде завданням поколінь”.