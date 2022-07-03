Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ФРН спільно з союзниками обговорюють питання гарантій безпеки для України після війни із РФ.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

“Цей процес триває. Зрозуміло, що це буде не те саме, якби йшлося про члена НАТО”, – зазначив він.

За словами Шольца, у дипломатичній сфері ведеться “ретельна підготовка” цього питання”, оскільки союзники сподіваються, що незабаром настане той день, коли війна РФ проти України закінчиться.

Раніше, виступаючи у Бундестазі перед німецькими депутатами, Шольц наголосив, що Україні потрібен “план Маршалла” для відновлення після війни.

Щобільше, німецький лідер наголосив, що “відбудова України буде завданням поколінь”.